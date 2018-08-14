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Австрийская посуда Bergner со скидкой до 50%
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Австрийская посуда Bergner со скидкой до 50% 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В ТС «Европа» по акции можно купить сковороды, кастрюли и ковши с антипригарным покрытием и съёмной ручкой
Домашние хлопоты будут приносить удовольствие, когда на кухне появится многофункциональная посуда известной австрийской компании Bergner. Красивая и удобная посуда вдохновит на создание кулинарных шедевров и создаст уют на кухне. В магазинах ТС «Европа» проходит специальная акция — за полцены можно приобрести набор из 3 сковород, ковша и кастрюли или же купить предметы отдельно.
Вся посуда Bergner имеет ручки-держатели из специального материала, который практически не нагревается. Кроме того, съёмные ручки позволяют использовать посуду для приготовления пищи в духовке, а благодаря стильному дизайну готовые блюда можно сразу подавать на стол.
Посуда Bergner изготовлена из кованого алюминия, имеет внешнее медное жаропрочное покрытие, внутри — антипригарное покрытие Whitford. Эти кастрюли и сковороды можно использовать на любой варочной поверхности.
Условия акции
Совершайте покупки в супермаркетах «Европа» на сумму от 500 рублей. За каждые потраченные 500 руб. (с учётом всех скидок) получите у кассира фишку. На кассе получите буклет для вклеивания фишек. Выдача буклетов и фишек производится с 18 июня по 31 августа 2018 г. Акционный товар можно купить с 18 июня по 15 сентября 2018 г.
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная скидка денежной компенсацией не заменяется. В период проведения акции возможно отсутствие в торговом зале полного ассортимента акционного товара.
В случае отсутствия акционного товара в продаже претензии не принимаются. Организатор акции оставляет за собой право изменить сроки проведения акции, а также досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара, предварительно уведомив об этом участников путём размещения информации в торговых залах магазинов «Европа». Организатор акции ООО СК «Европа».
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