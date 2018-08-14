Производитель двигателей для ракет «Протон» дополнительно выпустит 400 млн акций

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС /. Пермское предприятие ПАО «Протон-ПМ», которое производит двигатели для ракет-носителей «Протон», дополнительно выпустит 400 млн акций по номинальной цене 5,4 рубля за штуку. Об этом сообщается на сайте раскрытия правовой информации.

"Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 5,4 рубля каждая в количестве 400 млн штук", — говорится в документации.

Ранее стало известно, что акционеры ПАО «Протон-ПМ» на годовом собрании приняли решение об увеличении уставного капитала предприятия путем дополнительного размещения акций. В настоящее время уставный капитал «Протона-ПМ» составляет 8 млрд 23 млн 52 тыс. 327,4 рубля и состоит из 1 млрд 485 млн 750 тыс. 431 акции стоимостью 5,4 рубля каждая.

ПАО «Протон-ПМ» производит двигатели РД-276 для ракет «Протон», также изготавливает отдельные агрегаты двигателя РД-191 для носителей «Ангара».

В 2017 году «Протон-ПМ» произвел продукции и оказал услуги на сумму 6 млрд 182 млн рублей. 47% продуктового портфеля предприятия занимает продукция для оборонно-промышленного комплекса, 37,4% — космическая тематика, 12,6% — услуги для предприятий пермского моторостроительного комплекса, 3% — прочее.