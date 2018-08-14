Акции кубанского «Магнита» упали в цене впервые за шесть лет

Впервые за шесть лет акции розничной сети «Магнит» опустились ниже 4 000 рублей. Вчера, 13 августа, на открытии торгов на Московской бирже бумаги ретейлера торговались на отметке в 3936 рублей. Но позже цена поднялась до 4 105 рублей, сообщает KrasnodarMedia. До этого, настолько серьезное снижение котировок произошло в феврале нынешнего года. Это случилось после того, как экс-владелец «Магнита» Сергей Галицкий объявил о продаже 29,1% акций компании банку ВТБ . Тогда котировки упали с 5200 до 4250 рублей. Отмечается, что максимальной стоимости в 12,9 тысяч рублей бумаги «Магнита» достигали в июле 2015 года. После этого акции начали постепенно снижаться. «ФедералПресс» напоминает, что в СМИ появилась информация о том, что компания «Магнит» построит в Тихорецком районе Краснодарского края комплекс для производства томатов. Отмечается, что общая площадь его будет около 60 га. При этом, у «Магнита» уже есть тепличный комплекс «Зеленая линия» в регионе с площадью около 85 га. Так, на 50 га растут огурцы, на 30 — помидоры, 4 га занимает рассадное отделение, 0,8 га — листовые салаты и зеленные культуры.