Рубль теряет набранные позиции под давлением общего негатива мировых рынков

Российская валюта в среду теряет отвоеванные накануне позиции на фоне общей негативной обстановки на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск среды рос на 90 копеек, до 67,24 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 76,06 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,87%, до 71,83 доллара за баррель.

РАЗВОРОТ РУБЛЯ

По итогам валютных торгов вторника российская валюта укрепилась против доллара на 1,5 рубля, против евро — на 2 рубля, главным образом благодаря стабилизации ситуации на развивающихся рынках, где в настоящее время все внимание обращено Турции, а также поддерживаемая ростом цен на нефть и приостановкой покупки валюты ЦБ РФ для Минфина

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.

В среду рубль начал торги незначительными изменениями, но постепенно терял набранные позиции относительно основных валют.

"То, что сейчас происходит на торгах — это нормальное движение после вчерашнего разворота. Часть участников настроена продолжить игру против рубля, но им приходиться бороться против экспортеров, которые с удовольствием продают доллары по возросшему курсу. Исход схватки в целом предсказуем, но локально движения в рубле в ту или другую сторону абсолютно непредсказуемы и зависят от новостей и настроений участников торгов", — сказал РИА Новости управляющий активами "Регион Эссет Менеджмент" Алексей Скабалланович.

На российском рынке тема санкций отошла на второй план, но теперь сказывается общая негативная ситуация на мировых площадках и низкий аппетит к риску на фоне разворачивающихся торговых войн. Мировые рынки штормит, инвесторы бегут в американский доллар и казначейские облигации США, продолжает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова

Так, нефть марки Brent откатилась назад до 71,8 доллара за баррель, европейские фондовые индексы снизились на 0,2%, европейская валюта опустилась к доллару США до 1,132 доллара. Развивающиеся рынки также лихорадит — индекс MSCI Emerging Markets в минусе на 2,5%.

Рубль, как и большинство валют, в среду снижается на фоне роста индекса доллара, индекс DXY вплотную приблизился к 97 базисным пунктам, что является максимумом с июня 2017 года. Уже некоторое время инвесторы отдают предпочтение доллару из-за роста долларовых ставок и нестабильности в некоторых активах, сказала РИА Новости Ольга Стерина из банка "Уралсиб"

ПРОГНОЗ

Фундаментально российский рубль остается перепроданным, но под натиском негатива он неустойчив, и поиск им следующей равновесной точки в новом более высоком диапазоне 65-68 рубля за доллар может занять какое-то время, говорит Соснова.

"Среднесрочное равновесие, по моим оценкам, он может найти в области 66-67 рублей за доллар", — добавила она.

Принимая во внимание негативную динамику рубля с начала августа, большое число налогоплательщиков, скорее всего, не конвертировали валюту заранее под предстоящую уплату налогов, в ожидании более слабого рубля, пишут аналитики Райффайзенбанка