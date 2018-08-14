Ещё
Рубль усилил рост, доллар и евро теряют больше рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.94
76.15
76.43
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.18
+0.08 Золото
1194.94
–0.02 РТС
1079.74
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1392
–0.0299
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Рубль усилил рост, доллар и евро теряют больше рубля 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курс рубля во вторник усилил свой коррекционный рост после обвала предыдущих дней, доллар уже ниже 67 рублей, евро торгуется в районе 76 рублей, следует из данных торгов Московской биржи.
По состоянию на 11.27 мск курс доллара расчетами «завтра» снижался на 1,09 рубля, до 66,71 рубля, курс евро — на 1,24 рубля, до 76,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 1,88% — до 71,44 доллара за баррель.
"Рубль укрепляется ввиду отсутствия негативного внешнего фона. Также поддержку рублю оказывает отсутствие интервенций Минфина РФ и отсутствие сильных движений по доллару и евро. Соответственно, укрепление продлится до тех пор, пока обстановка сохранится благоприятной", — прокомментировала РИА Новости заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.
"С утра сформировался позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут… нефть вновь поднялась выше 73 долларов за баррель. В начале торгов на российском валютном рынке воцарился оптимизм. Участники рынка будут отыгрывать улучшение внешнего фона, вечером ожидаем публикации данных от Американского института нефти", — в свою очередь, отмечает Иван Марчена из Forex Club.
Утром в понедельник курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше отметки в 68 рублей, в свою очередь, курс евро в начале вчерашних торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости>>
Последние новости
Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовится к худшим сценариям354
Россия возвращает советское будущее98
Ротшильд предсказал конец существующего мира332
Европе нашли замену российскому газу99
ЦБ и Минфин спасли рубль66
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение