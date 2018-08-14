Рубль усилил рост, доллар и евро теряют больше рубля

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости . Курс рубля во вторник усилил свой коррекционный рост после обвала предыдущих дней, доллар уже ниже 67 рублей, евро торгуется в районе 76 рублей, следует из данных торгов Московской биржи

По состоянию на 11.27 мск курс доллара расчетами «завтра» снижался на 1,09 рубля, до 66,71 рубля, курс евро — на 1,24 рубля, до 76,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 1,88% — до 71,44 доллара за баррель.

"Рубль укрепляется ввиду отсутствия негативного внешнего фона. Также поддержку рублю оказывает отсутствие интервенций Минфина РФ и отсутствие сильных движений по доллару и евро. Соответственно, укрепление продлится до тех пор, пока обстановка сохранится благоприятной", — прокомментировала РИА Новости заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева

"С утра сформировался позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут… нефть вновь поднялась выше 73 долларов за баррель. В начале торгов на российском валютном рынке воцарился оптимизм. Участники рынка будут отыгрывать улучшение внешнего фона, вечером ожидаем публикации данных от Американского института нефти", — в свою очередь, отмечает Иван Марчена из Forex Club.

Утром в понедельник курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше отметки в 68 рублей, в свою очередь, курс евро в начале вчерашних торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости>>