Ещё
Рубль усилил снижение против доллара и евро на фоне удешевления нефти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.51
$
67.00
75.51
75.98
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.61
–0.03 Золото
1187.80
–0.03 РТС
1064.67
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1325
–0.0335
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Рубль усилил снижение против доллара и евро на фоне удешевления нефти 

Прайм 37 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в середине дня в среду усилила снижение против доллара и евро на фоне просевших цен на нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 12.26 мск среды рос на 52 копейки, до 66,86 рубля, курс евро — на 44 копейки — до 75,73 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,1% — до 71,64 доллара за баррель.
"Рубль на торгах в среду, после кратковременной коррекции, последовавшей за падением к минимумам 2016 года в паре с долларом, вновь перешел к негативной динамике на фоне снижения мировых цен на нефть", — говорит аналитик Forex Club Иван Марчена.
Накануне рубль взял небольшую передышку и отыграл более 1 рубля по отношению к доллару и евро. Ранее по отношению к доллару он падал к минимумам с апреля 2016 года на фоне возможного введения новых экономических санкций со стороны США, а также новых исторических минимумов турецкой лиры после того, как США повысили ввозные пошлины на турецкие алюминий и сталь.
В среду на мировом рынке нефти вновь началось снижение цен — к отметке 71 доллар за баррель марки Brent. Нефтяные котировки начали падать в цене после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за неделю. За неделю коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 3,7 миллиона баррелей — до 411,1 миллиона баррелей.
"Можно ожидать, что в ближайшей перспективе ослабление рубля против доллара и евро продолжится, но будет не столь обвальным, как в предыдущие дни, так как явно негативных сигналов пока нет. Российская валюта может торговаться в диапазоне 66,5-66,8 рубля в паре с долларом и в коридоре 75,5-75,8 рубля в паре с евро", — говорит Марчена.
Прайм: последние новости
Аналитики не исключают доллар по 70 руб, не ждут быстрого возврата к 65 руб Акции "Аэрофлота" подскакивали на 8% на новостях о выкупе акций у миноритариев Биржи Китая закрылись снижением на 2% на падении техсектора
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы462
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Ужин ценой в 23 пенсии4
Крым лишился Visa и MasterCard
Доллар доигрался
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение