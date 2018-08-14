Как выгодно потратить время в Нью-Йорке

Статья для тех, кто хочет приехать в Нью-Йорк по турвизе, пожить здесь пару месяцев, возможно, получить какой-то заработок, и во всяком случае, провести время с пользой.

Вот вам советы от девушки, которая именно так и жила в Нью-Йорке.

Что нужно сделать еще до приезда — это позаботиться о жилье.

Есть различные сайты по аренде. К примеру, можно снять комнату на неделю на портале rnb&b, и затем искать на craigslist, или в сообществах в соцсетях («ВКонтакте», Facebook).

Я нашла «ВКонтакте», с условием, если мне не понравится жилье, то я разворачиваюсь и ухожу. На этот случай я забронировала несколько мест в хостеле.

Мне мое жилье понравилось, и по прилёту я сразу заселилась.

Жилье лучше искать в Бруклине, если не стеснены в средствах, то можно и на Манхэттене.

В Нью Йорке хорошо развита транспортная система, если приезжаете на месяц и больше, выгодно брать билет в метро. Проездной на месяц стоит 117 долларов на 30 дней. Но будьте внимательны! У меня украли билет через пять дней. К сожалению, я покупала за кэш, поэтому лучше покупать по банковской карте, тогда есть шанс возместить деньги.

Поиск работы — rusrek.com, «ВКонтакте», Facebook, через знакомых и так далее. Но никаких агентств!Я сама попалась, мои 100 долларов я просто «подарила» агентству.

Полезные приложения, которые я использовала практически каждый день: Yelp, NYC subway, Uber and VIA (услуги оказывает только на Манхэттене, аналог Uber).

Есть свободное время? Идите в языковые школы, тут их море на любой вкус и кошелёк.

Мне нравятся курсы House teaching на 26 street. Цена 60 долларов за 5-недельный курс. Занятия 4 раза в неделю по два часа, есть дневные и вечерние группы. Если занятия не пропускаешь, тебе возвращают 40 долларов. Удивлены, почему так дешево? Преподают на этих курсах будущие учителя английского языка. Эти курсы — своеобразная практика и для них, поэтому они очень стараются.

Есть курсы языка при церквях. При библиотеках и колледжах можно найти и бесплатные курсы английского языка ESL.

Питание — отдельная тема, практически все едят вне дома! Я пыталась готовить сама, но тут так ценно время, что порой не хочется тратить на готовку, проще купить готовую еду.

Друзья — где их искать? Вступайте в клубы по интересам, знакомьтесь в соцсетях, ходите на встречи групп. Всем удачи!