Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме «Ленты»

Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", дешевеют только расписки "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,8% — до 1,33 доллара, Сбербанка — на 1,42%, до 11,76 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивались в цене на 3,29%, до 18,22 доллара.