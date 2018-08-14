Ещё
Чистая прибыль немецкой RWE в I полугодии упала в 16,5 раз
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.94
76.15
76.43
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.18
+0.08 Золото
1194.94
–0.02 РТС
1079.74
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1392
–0.0299
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Чистая прибыль немецкой RWE в I полугодии упала в 16,5 раз 

Прайм 52 минуты назад
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в первом полугодии 2018 года сократила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 16,48 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 162 миллионов евро, говорится в финансовой отчетности компании.
В пересчете на одну акцию прибыль компании в отчетном периоде составила 0,26 евро против 4,34 евро в 2017 году. Выручка снизилась за полугодие на 8,8%, до 6,758 миллиарда евро. Выработка энергии уменьшилась в первом полугодии на 16,4%, до 87,9 миллиарда кВт.ч. Снижение выработки отмечается во всех сегментах, особенно в ядерной энергии — после закрытия в конце 2017 года второго блока станции «Гундремминген» (Gundremmingen).
По итогам второго квартала 2018 года чистый убыток, приходящийся на акционеров RWE, составил 458 миллионов евро против прибыли прошлого года в размере 1,723 миллиарда евро. Разводненный убыток на акцию составил 0,75 евро против прибыли прошлого года в 2,80 евро. Выручка снизилась на 11,3% в годовом выражении — до 2,771 миллиарда евро.
Кроме того, показатели выручки для первого полугодия и второго квартала 2017 года были пересмотрены. RWE ожидает скорректированный показатель EBITDA в 2018 году на уровне 1,5-1,8 миллиарда евро.
В марте компания E.ON сообщила, что в целом согласовала с конкурирующей RWE обмен рядом активов. Согласно условиям сделки, E.ON приобретет у RWE 76,8% акций Innogy, а RWE взамен получит 16,67% акций E.ON. Как отмечает RWE в релизе, после сделки с E.ON об обмене активами компания вносит в отчетность изменения. Так, учитываться будут только те активы Innogy, которые останутся у RWE в долгосрочной перспективе. Изменились и стандарты учета выручки компании.
RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Ленты" Биржи АТР в основном корректируются вверх, индексы Китая снижаются из-за статистики События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовится к худшим сценариям354
Россия возвращает советское будущее98
Ротшильд предсказал конец существующего мира332
Европе нашли замену российскому газу99
ЦБ и Минфин спасли рубль66
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение