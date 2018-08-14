Чистая прибыль немецкой RWE в I полугодии упала в 16,5 раз

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в первом полугодии 2018 года сократила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 16,48 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 162 миллионов евро, говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на одну акцию прибыль компании в отчетном периоде составила 0,26 евро против 4,34 евро в 2017 году. Выручка снизилась за полугодие на 8,8%, до 6,758 миллиарда евро. Выработка энергии уменьшилась в первом полугодии на 16,4%, до 87,9 миллиарда кВт.ч. Снижение выработки отмечается во всех сегментах, особенно в ядерной энергии — после закрытия в конце 2017 года второго блока станции «Гундремминген» (Gundremmingen).

По итогам второго квартала 2018 года чистый убыток, приходящийся на акционеров RWE, составил 458 миллионов евро против прибыли прошлого года в размере 1,723 миллиарда евро. Разводненный убыток на акцию составил 0,75 евро против прибыли прошлого года в 2,80 евро. Выручка снизилась на 11,3% в годовом выражении — до 2,771 миллиарда евро.

Кроме того, показатели выручки для первого полугодия и второго квартала 2017 года были пересмотрены. RWE ожидает скорректированный показатель EBITDA в 2018 году на уровне 1,5-1,8 миллиарда евро.

В марте компания E.ON сообщила, что в целом согласовала с конкурирующей RWE обмен рядом активов. Согласно условиям сделки, E.ON приобретет у RWE 76,8% акций Innogy, а RWE взамен получит 16,67% акций E.ON. Как отмечает RWE в релизе, после сделки с E.ON об обмене активами компания вносит в отчетность изменения. Так, учитываться будут только те активы Innogy, которые останутся у RWE в долгосрочной перспективе. Изменились и стандарты учета выручки компании.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.