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Ежеквартальный пересмотр индексов MSCI: значимых для России изменений нет
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Ежеквартальный пересмотр индексов MSCI: значимых для России изменений нет 

Прайм 51 минуту назад
Объявлены итоги ежеквартального пересмотра индексов MSCI. Как и ожидалось, в структуре индекса MSCI Russia изменений нет. Применительно к российскому индикатору была только одна интрига — повысит ли индексный провайдер коэффициент free float для Интер РАО ЕЭС после изменений в структуре собственников компании. Провайдер предпочел оставить этот коэффициент на уровне 30%.
При этом, в соответствии с планами MSCI, был повышен ограничительный коэффициент для обращающихся на китайском рынке акций категории A — с 2,5% до 5,0%. Это означает, что вес таких ценных бумаг фактически увеличился вдвое. В результате немного уменьшился вес других развивающихся рынков в структуре соответствующего индекса. Вес России проформа сократился с 3,46% до 3,43%, говорится в обхоре Sberbank Investment Research.
Прайм: последние новости
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