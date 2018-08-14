Безработица в Великобритании обновила минимум за 43 года

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Безработица в Великобритании в апреле-июне упала до нового 43-летнего минимума, однако рост заработной платы замедлился, сообщает Bloomberg

Фото: EPA/ANDY RAIN

Уровень безработицы в апреле-июне опустился до 4%, достигнув минимума с декабря 1974 — февраля 1975 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали сохранение безработицы на уровне 4,2%.

Показатель снизился, несмотря на то что за три месяца было создано меньше, чем ожидалось, рабочих мест (42 тыс.).

Уровень занятости в Великобритании составил 75,6%, не изменившись по сравнению с показателем января-марта, но оказавшись выше, чем годом ранее (75,1%).

Количество граждан Европейского Союза , работающих в Великобритании, сократилось в годовом выражении максимальными темпами за весь период наблюдений, то есть с 1997 года. Данные указали на продолжении тенденции, наблюдающейся со времени голосования за Brexit в 2016 году.

Рост заработной платы в годовом выражении замедлился до минимальных за 9 месяцев 2,4%. ONS отмечает, что отчасти это было обусловлено сроками выплаты ежегодных бонусов. Банк Англии ожидает, что рост ускорится до 3,5% в этом году.

Рост заработной платы без учета бонусов замедлился до 2,7%, став минимальным с января.

Как сообщали «Вести. Экономика», в начале августа Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%.

Регулятор прогнозирует снижение уровня безработицы до 3,9% в этом году. Глава Банка Англии Марк Карни сигнализировал, что потребуется дальнейшее повышение ставок для возвращения инфляции к целевому показателю в 2%, при условии, что Великобритания избежит хаотичного выхода из ЕС в следующем году.

Подразумеваемая рынком вероятность дополнительного повышения ставки Банка Англии в мае 2019 года выросла примерно до 45% с 39% в понедельник.

Для политики многое зависит от производительности. Без ее значительного улучшения компании могут обнаружить, что их показатели прибыльности оказались под давлением. Чтобы компенсировать это, фирмы могут повысить цены.

Предварительные данные за II квартал показывают, что объем производства в час вырос на 0,4%, рост производительности составил всего 1,5% в годовом выражении.