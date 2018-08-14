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Рост цены авиабилетов ощутят на дальних перелетах
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Рост цены авиабилетов ощутят на дальних перелетах 

360tv.ru 33 минуты назад
Авиабилеты в России подорожают в ночь на среду, 15 августа. Повышение цены на авиаперелеты связано с колебаниями курса рубля по отношению к мировым валютам. Специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Tutu.ru Тимур Юсупов рассказал «360», что в связи с этим следует ждать авиапутешественникам.
«Стоимость билетов за границу достаточно сильно вырастет. Это произойдет из-за повышения курсов иностранных валют: в частности, евро за эту неделю прибавил 4,5 рубля. На первый взгляд кажется, что повышение небольшое, но для дорогих билетов разница будет ощутима: примерно на каждые 100 евро стоимости билета разница составит 450 рублей. Если брать какой-нибудь средний билет в США, который стоит 25-28 тысяч, то мы получим разницу примерно в полторы-две тысячи между билетом, купленным сегодня, и тем же самым билетом, купленным завтра», — рассказал Тимур Юсупов.
По его мнению, 500-600 рублей разницы за билет ценой в 10 тысяч рублей — это не такая сумма, из-за которой пассажир может отказаться от перелета. Плюс к этому российские авиакомпании номинируют цены в рублях, поэтому цена на внутрироссийские перелеты, скорее всего, не изменится прямо завтра.
«Хотя цена может поменяться из-за других каких-то растущих расходов, например, топлива, которое авиакомпании покупают в иностранных аэропортах или аэропортового обслуживания — оно ведь тоже номинируется в иностранных валютах, поэтому в рублях они подорожают. Соответственно, вырастут и цены в рублях на авиабилеты. Но произойдет это не сразу, и к тому времени, возможно, курс доллара и евро откатится, поэтому может этого подорожания и не будет», — успокоил эксперт.
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