Лесопромышленников поддержат деньгами на топливо

Правительство РФ решило продолжить поддержку лесопромышленников, пострадавших от стремительного роста цен на топливо в апреле-мае 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» Минпромторг готов выделить на эти цели дополнительно почти 1 млрд рублей. Ведомство планирует компенсировать до 70% от ставки по кредитам, взятым на создание межсезонных запасов топлива и запчастей.

Подобная льгота уже работала в 2014–2016 годах, теперь ведомство предлагает продлить ее на период с 2017 по 2019 год включительно. При этом субсидия будет направлена исключительно российским компаниям.

Как рассказал источник в Минпромторге вероятно, лесопромышленники смогут получить компенсацию «ретроспективно» — за уже прошедший период 2017 года и первую половину 2018 года. Подробнее — в материале «Известий»: Лесопромышленникам помогут оплатить подорожавшее топливо