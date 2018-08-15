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Лесопромышленников поддержат деньгами на топливо
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Лесопромышленников поддержат деньгами на топливо 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Правительство РФ решило продолжить поддержку лесопромышленников, пострадавших от стремительного роста цен на топливо в апреле-мае 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Минпромторг готов выделить на эти цели дополнительно почти 1 млрд рублей. Ведомство планирует компенсировать до 70% от ставки по кредитам, взятым на создание межсезонных запасов топлива и запчастей.
Подобная льгота уже работала в 2014–2016 годах, теперь ведомство предлагает продлить ее на период с 2017 по 2019 год включительно. При этом субсидия будет направлена исключительно российским компаниям.
Как рассказал источник в Минпромторге вероятно, лесопромышленники смогут получить компенсацию «ретроспективно» — за уже прошедший период 2017 года и первую половину 2018 года. Подробнее — в материале «Известий»: Лесопромышленникам помогут оплатить подорожавшее топливо
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