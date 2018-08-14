Торговля — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей подмосковной экономики — Минпотребрынка МО

По объемам оборота розничной торговли и общественного питания Московская область стабильно занимает второе место в России. А потребительский рынок региона остается наиболее привлекательной для инвестирования отраслью экономики. Об этом сообщил министр потребрынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

На оптовую и розничную торговлю в структуре валового регионального продукта региона, по данным Росстата, приходится более четверти добавленной стоимости. Доля торговли Подмосковья в налоговых платежах, поступивших в консолидированный бюджет РФ, согласно документам Федеральной налоговой службы , по итогам первого полугодия составляет 24,5%.

Как заявил глава Минпотребрынка Московской области Владимир Посаженников , потребительский рынок Подмосковья остается наиболее привлекательной для инвестирования отраслью экономики. Улучшение экономической ситуации в розничной торговле способствовало увеличению темпов роста оборота розничной торговли в 2018 году, подчеркнул министр.

За шесть месяцев текущего года оборот розничной торговли региона составил более 1 миллиарда 78 миллионов рублей (на 7,1% выше, чем за аналогичный период 2017 года). Об этом свидетельствуют данные Мособолстата.

Увеличивается доля оборота непродовольственными товарами в товарной структуре розницы региона: за шесть месяцев 2018 года она составила 54% (против 53,3% в 2017 году).

Экономическая ситуация на потребительском рынке по сравнению со II кварталом 2017 года по итогам исследования конъюнктуры и деловой активности организаций улучшилась на 2%.

«Сложившиеся с начала года благоприятные факторы позитивно повлияли на объемы розничных продаж в первой половине 2018 года. Оборот розничной торговли продолжают формировать хозяйствующие субъекты частной формы собственности, осуществляющие деятельность в стационарных торговых предприятиях», — заключил Владимир Посаженников.