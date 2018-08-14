Расплата в национальной валюте. Эрдоган предложил бойкотировать доллар

Москвичка Юлия поехала отдыхать в Турцию уже с долларами. Говорит, что в некоторых местах можно расплатиться рублями. Правда, она не заметила, чтобы кто-то это делал.

«Мы встречали магазины, в которых была такая опция. На магазинах это было указано на русском языке: здесь можно расплатиться рублями, вам тут рады с русскими деньгами, но чтобы кто-то прямо активно предлагал свои рубли вместо лир или долларов, такого не видели».

Выгодно ли вообще расплачиваться рублями? И какой в этом случае будет курс? Чтобы это узнать, Business FM позвонила в один из шоу-румов Антальи и попробовала прикинуть, во сколько обойдется шуба:

— Здравствуйте! Хочу с вами посоветоваться, собираюсь поехать в Турцию, хотела бы приобрести шубу. Вы мне не подскажете, можно ли у вас купить ее в рублях?

— Да, только по нашему курсу. У нас хорошие норковые шубы, от 1500 начинаются.

— Я просто пытаюсь прикинуть, менять мне рубли в доллары или нет, потому что я утром вылетаю уже.

— Лучше в долларах, потому что рубль у нас дороже, чем у вас. У вас сейчас официально 68 рублей, а у нас — 72. Вам лучше в долларах расплатиться. Это выгоднее. Там четыре рубля разница, вы проиграете.

Курс действительно невыгодный. В Турции наличные рубли принимает только DenizBank, который ранее, до европейских санкций, принадлежал Сбербанку . Это создает определенные сложности, объяснил менеджер Yapi Kredi Bank Фатих:

«Банк, в котором я работаю, не работает с рублями на кэш, если ты хочешь поменять рубли на лиры, мы этого не делаем. Есть DenizBank, который работает как раз с российским Сбербанком, они делают все, что нужно».

Олеся работает фрилансером и живет в Турции. Она говорит, что расплачивается везде картой Сбербанка и не испытывает никаких проблем.

«Стараются не брать рубли, так что доллары и евро, а лучше всего платить картой, курс очень выгодный. Если оплачивать российской картой, у меня, например, Сбербанк, 1 лира — 12 рублей, это очень хорошо».

Такая ситуация опять же полезна для курса наличного рубля: банк все равно сначала переводит рубли в доллары, а потом в лиры. В любом случае получается, что если уж и ехать в Турцию, то с долларами. Их берут везде с большим удовольствием, еще и хорошую скидку сделают.