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Расплата в национальной валюте. Эрдоган предложил бойкотировать доллар
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Расплата в национальной валюте. Эрдоган предложил бойкотировать доллар 

BFM.RU 14 минут назад
Фото: BFM.RU
Москвичка Юлия поехала отдыхать в Турцию уже с долларами. Говорит, что в некоторых местах можно расплатиться рублями. Правда, она не заметила, чтобы кто-то это делал.
«Мы встречали магазины, в которых была такая опция. На магазинах это было указано на русском языке: здесь можно расплатиться рублями, вам тут рады с русскими деньгами, но чтобы кто-то прямо активно предлагал свои рубли вместо лир или долларов, такого не видели».
Выгодно ли вообще расплачиваться рублями? И какой в этом случае будет курс? Чтобы это узнать, Business FM позвонила в один из шоу-румов Антальи и попробовала прикинуть, во сколько обойдется шуба:
— Здравствуйте! Хочу с вами посоветоваться, собираюсь поехать в Турцию, хотела бы приобрести шубу. Вы мне не подскажете, можно ли у вас купить ее в рублях?
— Да, только по нашему курсу. У нас хорошие норковые шубы, от 1500 начинаются.
— Я просто пытаюсь прикинуть, менять мне рубли в доллары или нет, потому что я утром вылетаю уже.
— Лучше в долларах, потому что рубль у нас дороже, чем у вас. У вас сейчас официально 68 рублей, а у нас — 72. Вам лучше в долларах расплатиться. Это выгоднее. Там четыре рубля разница, вы проиграете.
Курс действительно невыгодный. В Турции наличные рубли принимает только DenizBank, который ранее, до европейских санкций, принадлежал Сбербанку. Это создает определенные сложности, объяснил менеджер Yapi Kredi Bank Фатих:
«Банк, в котором я работаю, не работает с рублями на кэш, если ты хочешь поменять рубли на лиры, мы этого не делаем. Есть DenizBank, который работает как раз с российским Сбербанком, они делают все, что нужно».
Олеся работает фрилансером и живет в Турции. Она говорит, что расплачивается везде картой Сбербанка и не испытывает никаких проблем.
«Стараются не брать рубли, так что доллары и евро, а лучше всего платить картой, курс очень выгодный. Если оплачивать российской картой, у меня, например, Сбербанк, 1 лира — 12 рублей, это очень хорошо».
Такая ситуация опять же полезна для курса наличного рубля: банк все равно сначала переводит рубли в доллары, а потом в лиры. В любом случае получается, что если уж и ехать в Турцию, то с долларами. Их берут везде с большим удовольствием, еще и хорошую скидку сделают.
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