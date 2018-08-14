Паника на финансовых рынках прекратилась

Настроения на мировых финансовых рынках улучшаются. Индексы Старого Света стартовали в «зеленой зоне», вздохнув с облегчением, глядя на стабилизацию курса турецкой лиры, которая служит лакмусовой бумажкой масштабов валютного кризиса в стране. В лидерах роста — немецкий DAX 30, который прибавляет 0,7%.

Российский рынок подхватил позитив иностранных инвесторов. Перепроданный РТС подскочил почти на 2% в ответ на восстановление рубля, который открылся гэпом вверх, отправив доллар в район 66,5 рубля. Игроки постепенно приходят в себя от очередного «санкционного удара», первые эмоции улеглись, и теперь трейдеры действуют более размеренно. Это ослабило давление на нашу валюту, как и приостановка покупок валюты для Мнфина в рамках бюджетного правила, говорит руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт.

Дополнительную, пусть и символическую поддержку, рубль получает на фоне попыток роста цен на нефть. Brent достигла шестидневных максимумов и пытается закрепиться над уровнем $73. Также в пользу нашей валюты играет ослабление напора долларовых быков по мере угасания бегства от рисков. Но несмотря на стабилизацию ситуации, рубль остаётся подверженным рискам и готов возобновить падение в случае поступления новых негативных сигналов из Вашингтона или на возобновлении падения лиры, которая сейчас дирижирует валютами развивающегося сегмента.