Эксперт: из-за падения лиры стоимость авиабилетов в Турцию может снизиться

Рекордное падение турецкой лиры может сказаться на уменьшении стоимости перелётов на внутренних авиарейсах в республике. Это может быть выгодно россиянам, путешествующим самостоятельно.

«Падение лиры может сказаться на цене билетов на турецкие авиалинии. Это будет выгодно для россиян, путешествующих самостоятельно. Можно, к примеру, купить недорогие билеты из Стамбула в Анталью. Кроме того, падение лиры к доллару будет выгодно и с точки зрения покупки сувениров, продуктов в арабской республике — россияне, привозящие с собой на курорты доллары, смогут позволить себе больше», — пояснил Зотов.

А вот на цене туристических пакетов снижение курса турецкой валюты не скажется: для граждан России эта стоимость устанавливается в рублях, а туроператорам «пакеты» продают в долларах.

«К тому же турпакеты покупаются заранее, а не за один-два дня. Поэтому разница не будет видна», — считает Зотов.

В понедельник, 13 августа, курс лиры снизился на 6,3%, а 10 августа — на 13,8%. Впрочем, уже во вторник, 14 августа, турецкая национальная валюта на торгах Лондонской биржи выросла на 6% к доллару — до 6,42 за американскую валюту.