Эксперт: из-за падения лиры стоимость авиабилетов в Турцию может снизиться 

Рекордное падение турецкой лиры может сказаться на уменьшении стоимости перелётов на внутренних авиарейсах в республике. Это может быть выгодно россиянам, путешествующим самостоятельно.
Об этом «Парламентской газете» рассказал зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«Падение лиры может сказаться на цене билетов на турецкие авиалинии. Это будет выгодно для россиян, путешествующих самостоятельно. Можно, к примеру, купить недорогие билеты из Стамбула в Анталью. Кроме того, падение лиры к доллару будет выгодно и с точки зрения покупки сувениров, продуктов в арабской республике — россияне, привозящие с собой на курорты доллары, смогут позволить себе больше», — пояснил Зотов.
А вот на цене туристических пакетов снижение курса турецкой валюты не скажется: для граждан России эта стоимость устанавливается в рублях, а туроператорам «пакеты» продают в долларах.
«К тому же турпакеты покупаются заранее, а не за один-два дня. Поэтому разница не будет видна», — считает Зотов.
В понедельник, 13 августа, курс лиры снизился на 6,3%, а 10 августа — на 13,8%. Впрочем, уже во вторник, 14 августа, турецкая национальная валюта на торгах Лондонской биржи выросла на 6% к доллару — до 6,42 за американскую валюту.