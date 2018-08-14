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В селе Омутинское Тюменской области прошла акция «Стоп, мошенник!»
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В селе Омутинское Тюменской области прошла акция «Стоп, мошенник!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Омутинский» провели информационно-профилактическую акцию «Стоп, мошенник!» для того, чтобы в очередной раз напомнить жителям села о том, как не попасться на уловки аферистов.
В ходе мероприятия стражи порядка рассказали гражданам о видах и способах мошенничества, а также напомнили о необходимости оставаться бдительными в общении с незнакомцами по телефону, либо при получении сомнительных СМС-сообщений.
Организаторы акции вручали прохожим памятки по предупреждению мошеннических действий, а также призывали незамедлительно сообщать обо всех случаях мошенничества в полицию.
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