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Промпроизводство в еврозоне в июне снизилось на 0,7% к маю, хуже прогноза
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Промпроизводство в еврозоне в июне снизилось на 0,7% к маю, хуже прогноза 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в июне снизился на 0,7% в месячном выражении и вырос на 2,5% — в годовом, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что объем промпроизводства в июне опустился на 0,3% к маю и вырос на 2,6% в годовом исчислении.
В ЕС промышленное производство в июне в месячном выражении снизилось на 0,4%, в годовом — выросло на 2,6%. Динамика за май для еврозоны в месячном выражении была пересмотрена в сторону увеличения — до 1,4% с сообщавшихся ранее 1,3%, для ЕС — до 1,3% с 1,2%. Годовая динамика для обоих регионов была пересмотрена до 2,6% с 2,4%.
Производство товаров длительного пользования в июне по сравнению с маем в еврозоне снизилось на 0,4%, в ЕС — на 0,2%. Объемы производства товаров краткосрочного пользования в еврозоне в отчетном месяце уменьшились на 0,6%, в ЕС — на 0,1%.
Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны и ЕС в июне в месячном выражении увеличилось на 0,5% для каждого региона. Объем производства промежуточных товаров сократился в еврозоне на 0,5% и на 0,3% в ЕС.
Наибольший рост промпроизводства в месячном выражении зафиксирован в Хорватии (+4,5%), Румынии (+1,7%), а также в Чехии и Финляндии (рост на 1,5% для каждой). Наибольшее снижение показателя отмечено в Ирландии (-8,9%), Нидерландах (-1,3%) и Венгрии (-1,2%).
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