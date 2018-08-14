Спасение рядового Гривны: Национальный банк Украины судорожно распродает доллары

Отмечается, что конкурентные заявки принимаются до 11:00 (КВ).

Во время предыдущего аукциона, 3 августа, НБУ удовлетворил 18 заявок на сумму $50 млн Всего на аукцион объемом до $50 млн была подана 41 заявка на общую сумму $75,5 млн по курсу от 27,04 грн/$1 до 27,09 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,08 грн/$1.

По данным Национального банка Украины, справочное значение курса гривны к доллару США к 12:00 понедельника снизилось до 27,3 грн/$1 с 27,2 грн/$1 в минувшую пятницу.

Напомним, ранее Нацбанк Украины утвердил решение о том, что до 2020 года банки не будут штрафоваться за нарушение нормативов. Таким образом, отсутствие госконтроля в банковской сфере стало возможной причиной снижения банками ставок по депозитам ниже уровня инфляции.

Несмотря на то, что на протяжении последних трех лет наблюдается постепенное смещение в пользу гривневых депозитов (гривневые депозиты физических лиц в марте 2018 превысили уровень января 2014 года), статистика демонстрирует, что всего с января 2014 по февраль 2015 года (за 13 месяцев) валютные и гривневые депозиты физических лиц в украинской банковской системе уменьшились в три раза — с $55 млрд до $19 млрд

Все это говорит о том, что утраченное в 2014-2015 годах украинцами доверие к банкам так и не было восстановлено, а рухнувший в июне курс гривны лишь подкрепляет эти сомнения. Таким образом, сейчас НБУ активно распродает доллары в попытке выудить обвалившуюся национальную валюту.