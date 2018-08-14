Ещё
Спасение рядового Гривны: Национальный банк Украины судорожно распродает доллары
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.79
76.15
76.48
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.29
–0.03 Золото
1194.80
–0.01 РТС
1075.65
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1405
–0.0287
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Спасение рядового Гривны: Национальный банк Украины судорожно распродает доллары 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Отмечается, что конкурентные заявки принимаются до 11:00 (КВ).
Во время предыдущего аукциона, 3 августа, НБУ удовлетворил 18 заявок на сумму $50 млн Всего на аукцион объемом до $50 млн была подана 41 заявка на общую сумму $75,5 млн по курсу от 27,04 грн/$1 до 27,09 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,08 грн/$1.
По данным Национального банка Украины, справочное значение курса гривны к доллару США к 12:00 понедельника снизилось до 27,3 грн/$1 с 27,2 грн/$1 в минувшую пятницу.
Напомним, ранее Нацбанк Украины утвердил решение о том, что до 2020 года банки не будут штрафоваться за нарушение нормативов. Таким образом, отсутствие госконтроля в банковской сфере стало возможной причиной снижения банками ставок по депозитам ниже уровня инфляции.
Несмотря на то, что на протяжении последних трех лет наблюдается постепенное смещение в пользу гривневых депозитов (гривневые депозиты физических лиц в марте 2018 превысили уровень января 2014 года), статистика демонстрирует, что всего с января 2014 по февраль 2015 года (за 13 месяцев) валютные и гривневые депозиты физических лиц в украинской банковской системе уменьшились в три раза — с $55 млрд до $19 млрд
Все это говорит о том, что утраченное в 2014-2015 годах украинцами доверие к банкам так и не было восстановлено, а рухнувший в июне курс гривны лишь подкрепляет эти сомнения. Таким образом, сейчас НБУ активно распродает доллары в попытке выудить обвалившуюся национальную валюту.
Украина.ру: последние новости
Гривна не смогла удержаться и упала ниже значения 27 за доллар Российский рубль и турецкая лира остановили падение Гончаров: Кому теперь на Украине нужна производящая экономика?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия возвращает советское будущее351
Ротшильд предсказал конец существующего мира
Россия готовится к худшим сценариям420
Кремль отреагировал на оборонный бюджет США9
ЦБ и Минфин спасли рубль68
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение