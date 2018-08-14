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Российский рубль и турецкая лира остановили падение
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Российский рубль и турецкая лира остановили падение 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Российский рубль и турецкая лира впервые за последнюю неделю приостановили падение и укрепились по отношению как к доллару, так и к евро.
Первые сделки на Московской бирже 14 авнуста прошли в диапазоне 66,94-67,12 руб. /$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,94 руб. /$1 (-85,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 76,48 руб. /EUR1 (-84,75 копейки).
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к уровню закрытия понедельника, до 71,23 рубля.
По мнению экспертов, рубль вырос в парах с долларом и евро, отыгрывая улучшение ситуации на мировых рынках капитала и коррекционное снижение доллара на Forex после роста в предыдущие несколько дней.
Рубль начал падение с середины прошлой недели после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит до 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта «вернется на место».
Кроме того, курс турецкой лиры на торгах Лондонской биржи повысился на 6% к доллару, до 6,42 за доллар. Лира частично отыграла падение в последние дни, когда ее курс опустился до исторического минимума.
13 августа в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей впервые с апреля 2016 года.
К беспокойству инвесторов по поводу денежной политики Турции добавился конфликт с США. 10 августа мериканский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь. С целью поддержания национальной валюты и стабильности на финансовом рынке, центробанк Турции принял ряд мер. В частности, снизил требования к хранящимся у него резервам коммерческих банков, чтобы увеличить ликвидность на финансовом рынке.
Кроме того, отношения США и Турции обострились после задержания в Турции американского пастора Эндрю Брэнсона.
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