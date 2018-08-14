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Суверенные евробонды РФ продолжили дешеветь из-за давления на бумаги ЕМ
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Суверенные евробонды РФ продолжили дешеветь из-за давления на бумаги ЕМ 

Прайм 1 час назад
Начало недели омрачила кризисная ситуация в Турции, и стремительное падение курса лиры создало негативный фон для всех развивающихся рынков. Российские суверенные еврооблигации не стали исключением, и в понедельник утром их котировки резко снизились. Однако к вечеру ситуация на глобальных рынках начала стабилизироваться, и доходность UST10, после значительного снижения в последние дни, во второй половине сессии перешла к росту. Российские бумаги также начали восстанавливаться в цене, но отыграть большую часть потерь удалось лишь некоторым бумагам. Так, выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,7%) завершил день в минусе на 0,4 п.п., а другие длинные бумаги подешевели на 0,8–0,9 п.п. На среднем участке кривой потери составили 0,2–0,4 п.п. от номинала. В среднем доходности вдоль суверенной кривой выросли на 4 б.п., что меньше, чем у суверенных бумаг других стран ЕМ. Пятилетний CDS-спред РФ продолжил расширяться, прибавив еще 5 б.п. и достигнув 175 б.п.
Суборды Сбербанка второй день подряд восстанавливались в цене, показав вчера лучший результат на рынке. В корпоративном сегменте неделя также началась с падения котировок, часть бумаг вновь подешевела сильнее, чем суверенные выпуски. Евробонды нефтегазового сектора просели в среднем на 0,2–0,4 п.п. от номинала, длинные бумаги Газпрома подешевели на 0,3–0,9 п.п. Падение котировок еврооблигаций госбанков замедлилось, вчера выпуски ВЭБа потеряли по 0,2–0,6 п.п., а суборды ВТБ были стабильны. В то же время субординированные выпуски Сбербанка второй день подряд дорожали, прибавив за сессию 0,3 п.п. и тем самым показав лучший результат на рынке. «Вечные» суборды Альфа-Банка подешевели еще на 0,4–0,7 п.п. В металлургическом секторе сильнее других просели бумаги Норильского никеля после публикации финансовых результатов — на 0,4–0,5 п.п. от номинала (см. раздел «Новости эмитентов»). Также отметим, что в числе аутсайдеров оставались бумаги НЛМК, они упали в цене на 0,3–0,4 п.п., тогда как в среднем по сектору потери составили 0,2 п.п. Евробонды Фосагро, VEON, а также бумаги транспортного сектора вчера подешевели на 0,2–0,4 п.п. Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 утром немного растет, что отражает снижение напряженности на рынке, цены на нефть сейчас также в плюсе. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы дорожают.
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