Суверенные евробонды РФ продолжили дешеветь из-за давления на бумаги ЕМ

Начало недели омрачила кризисная ситуация в Турции, и стремительное падение курса лиры создало негативный фон для всех развивающихся рынков. Российские суверенные еврооблигации не стали исключением, и в понедельник утром их котировки резко снизились. Однако к вечеру ситуация на глобальных рынках начала стабилизироваться, и доходность UST10, после значительного снижения в последние дни, во второй половине сессии перешла к росту. Российские бумаги также начали восстанавливаться в цене, но отыграть большую часть потерь удалось лишь некоторым бумагам. Так, выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,7%) завершил день в минусе на 0,4 п.п., а другие длинные бумаги подешевели на 0,8–0,9 п.п. На среднем участке кривой потери составили 0,2–0,4 п.п. от номинала. В среднем доходности вдоль суверенной кривой выросли на 4 б.п., что меньше, чем у суверенных бумаг других стран ЕМ. Пятилетний CDS-спред РФ продолжил расширяться, прибавив еще 5 б.п. и достигнув 175 б.п.