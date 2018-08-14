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Биткоин и крипторынок в шаге от панических распродаж
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Биткоин и крипторынок в шаге от панических распродаж 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Месячный минимум у самой популярной криптовалюты обновлен. На момент написания обзора биткоин стоит $6024. Учитывая, как участники рынка продают альткоины, по биткоину стоит ожидать нового минимума. К 17 августа жду тест отметки $5500. Зона $5400-$5500 является ключевой поддержкой. Если она не устоит, то ждите паническую распродажу. Защитные стопы, размещенные под обозначенной зоной, вызовут новую волну продаж биткоина, на которой падение цены ускорится до $3575. Это произойдет очень быстро, так, что даже никто не успеет опомниться. В этом случае «ведра» для закупки стоит расставлять как можно ниже. Участники рынка реагируют положительно на новости, связанные с листингом монет на биржах. Все остальное игнорируется.
За предыдущие шесть дней торгов с 6 по 12 августа на бирже Bitfinex биткоин подешевел к доллару на 9,03%, до $6344. В понедельник, 13 августа, торги на Bitmex по биткоину закрылись в небольшом минусе, курс самой популярной криптовалюты дошел до $6251. Никаких значимых новостей за ослаблением первой цифровой монеты не стояло. Падение вызвано циклическими факторами и закрытием крупными спекулянтами открытых позиций на биржах СМЕ и CBOE. В пятницу, 10 августа, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC— Commodity Futures Trading Commission) представила новые еженедельные отчеты COT (Commitments of Traders) с бирж СМЕ и CBOE.
На обеих биржах уменьшился открытый интерес (прим. : это указывает на снижение ликвидности на рынке из-за ухода с него трейдеров). На падающем рынке крупные спекулянты сократили длинные и короткие позиции. На CBOE у пяти трейдеров значительно увеличились покрытые позиции. Они оказались в замешательстве на «бычьем» рынке, что открывали позиции в разные стороны (одновременно открыты покупки и продажи).
После неудачной попытки покупателей прорваться через уровень $6500, цена вернулась к уровню $6134 за биткоин. Оставленная длинная тень на дневной свече сверху стала сегодня, 14 августа, спусковым крючком для продавцов. На торгах в Азии курс XBT/USD снижался до $5860.
На вторник для продавцов можно установить две поддержки: на отметках $5875 и $5760. Первый уровень — нижняя граница канала А-А, второй — проекция от минимумов $6100 — $5971.
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