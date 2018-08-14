В сегменте валютного свопа ставки торговались в среднем на уровне 6,85%

В понедельник в сегменте валютного свопа ставки торговались в диапазоне 5,75-8,15%, среднее значение — 6,85%. На рынках МБК овернайт и рублевого РЕПО овернайт ставки маркировались в диапазоне 7,10-7,25%. Ставки валютного РЕПО опустились с 2,30-2,60% до 1,75%.

Ставки валютных свопов со сроками длиннее овернайт выросли вдоль кривой в среднем на 8 б. п.