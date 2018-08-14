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60 млрд рублей выручки за 2018 год может получить радиоэлектронный кластер «Ростеха»
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60 млрд рублей выручки за 2018 год может получить радиоэлектронный кластер «Ростеха» 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
По результатам 2018 года выручка от реализации гражданской продукции может достигнуть 60 млрд рублей, сообщает сайт «Ростеха».
По итогам первого полугодия 2018 года предприятия, входящие в состав госкорпорации, получили выручку от реализации продукции гражданского назначения -18,4 млрд рублей.
Основной доход «Ростеху» принесли проекты по созданию ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018, «Безопасный город» в Иркутской области, внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы в Москве.
В соответствии с планом развития радиоэлектронного кластера «Ростеха», доля гражданской продукции в общем объеме выручки к 2025 году должна вырасти в 3 раза — с 20% до 60%.
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