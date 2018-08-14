60 млрд рублей выручки за 2018 год может получить радиоэлектронный кластер «Ростеха» 

По результатам 2018 года выручка от реализации гражданской продукции может достигнуть 60 млрд рублей, сообщает сайт «Ростеха».
По итогам первого полугодия 2018 года предприятия, входящие в состав госкорпорации, получили выручку от реализации продукции гражданского назначения -18,4 млрд рублей.
Основной доход «Ростеху» принесли проекты по созданию ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018, «Безопасный город» в Иркутской области, внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы в Москве.
В соответствии с планом развития радиоэлектронного кластера «Ростеха», доля гражданской продукции в общем объеме выручки к 2025 году должна вырасти в 3 раза — с 20% до 60%.