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Индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос в августе
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Индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос в августе 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Согласно данным опубликованного во вторник отчета настроения германских инвесторов улучшились в августе.
В ежемесячном отчете Центра европейских экономических исследований (ZEW) сказано, что индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос до –13,7 в августе по сравнению со значением июля –24,7. Аналитики прогнозировали значение этого индекса –20,1.
Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии вырос до 72,6 в августе против значения 72,4 в июле. Согласно консенсус-прогнозу, это индекс должен был опуститься до 72,3.
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