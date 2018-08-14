Индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос в августе

Investing.com — Согласно данным опубликованного во вторник отчета настроения германских инвесторов улучшились в августе.

В ежемесячном отчете Центра европейских экономических исследований (ZEW) сказано, что индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос до –13,7 в августе по сравнению со значением июля –24,7. Аналитики прогнозировали значение этого индекса –20,1.

Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии вырос до 72,6 в августе против значения 72,4 в июле. Согласно консенсус-прогнозу, это индекс должен был опуститься до 72,3.