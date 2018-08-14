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В России взлетят цены на автомобили
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В России взлетят цены на автомобили 

Авторамблер 59 минут назад
Фото: Авторамблер
Автопроизводители на фоне падающего рубля анонсировали корректировку прайс-листов на свою продукцию в России. Резкое подорожание грозит в первую очередь автомобилям, которые импортируются в Россию, а продукция российской сборки подорожает не так существенно.
Информацию о грядущем росте цен на автомобили подтвердили представители нескольких брендов, передает Autonews. В настоящее время они придерживаются тактики «ползущих» цен — когда стоимость повышается постепенно в течение нескольких месяцев. Однако уже с наступлением 2019 года ситуация может измениться: помимо слабого рубля грядет повышение НДС с 18% до 20%, что скажется на розничной цене.
Примечательно, что в компаниях пока не могут ответить на вопрос, насколько вырастут цены. «Мы только знаем, что это обязательно произойдет», — цитирует издание одного из участников рынка. Он добавил, что падение рубля уже обернулось для автопроизводителей финансовыми потерями. При этом решение об изменении ценовой политики «не принимаются в первые же дни падения рубля», — подчеркнул другой представитель автоиндустрии. Он пояснил, что компании «не могут предсказать, где окажется рубль, и никто не будет менять цены сразу же, как стало известно о новых санкциях в отношении России». Важную роль играет поведение конкурентов — если большинство компаний выберет путь корректировки прайс-листов, то и меньшинство не останется в стороне.
В дилерском сообществе предупредили о резком скачке цен на автомобили в начале 2019 года. По оценке опрошенного изданием эксперта, подорожание может составить 10-15%, причем речь идет о моделях российских брендов. Иномарки вырастут в цене еще сильнее. С наступлением нового года на стоимости машин скажется не только слабый рубль, но также повышение НДС и отказ от льгот на импорт автокомпонентов.
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