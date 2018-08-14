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С чистого листа. BP попытает счастья на американском нефтяном рынке
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С чистого листа. BP попытает счастья на американском нефтяном рынке 

Forbes.ru 45 минут назад
Британский гигант по большей части упустил ранние этапы американской нефтяной революции. Пытаясь оправиться от последствий взрыва нефтяной бурильной платформы Deepwater Horizon в 2010 году и расплатиться с компенсациями и штрафами, компания потратила несколько лет на то, чтобы распродать собственные активы на сумму $80 млрд
Кое о чем в British Petroleum затем пожалели, — например, о продаже 160 000 гектаров в Пермском нефтегазоносном бассейне. Тогда в 2010 году нефтяная корпорация Apache моментально перекупила месторождения за $3 млрд Тем не менее, у британской компании в США оставалось еще около 2,5 млн гектаров месторождений, которые приносили 300 000 баррелей нефти ежедневно, — главным образом, в бассейне Сан-Хуан в штате Нью-Мексико и Грин-Ривер в Вайоминге. Однако по-настоящему прибыльных скважин, типа тех, что могли бы быть в бассейнах Баккен, Марселлус, Ютика или Игл-Форд, у British Petroleum попросту не было.
Чтобы начать заново, британский нефтяной гигант решил купить у компании BHP Billiton долю в почти 200 000 гектаров, где ежедневно добывается 190 000 баррелей нефти и эквивалентного объема газа. В эту долю входит почти 100 000 гектаров в Игл-Форд, 34 000 гектаров в Пермском бассейне и 77 000 гектаров в Хейнсвилле, — везде, к слову, остается вполне достаточно еще неразработанных месторождений для тысяч новых скважин.
Насколько выгодна сделка для British Petroleum? Освальд Клинт, эксперт из консалтингового агентства Bernstein Research признается: «Поначалу прогноз для этой компании у нас был неутешительный. Но на деле бизнес-модель British Petroleum оказалась очень даже эффективной». По оценке Джейсона Гейбелмана из финансовой фирмы Cowen & Co., сделка обошлась British Petroleum в $2 за акцию. Самому Гейбелману по душе компании с более обширными экономическими ресурсами, нежели активы BHP Billiton, с помощью которых производится в основном газ и газоконденсаты, а не высококачественная нефть. По расчетам аналитика, в Хейнсвилле British Petroleum платит $7 400 за гектар, а в Пермском бассейне и на месторождениях в Игл-Форд — $44 500 за гектар. Вдобавок к этому, ежедневная выработка 190 000 баррелей продукции стоит $4,9 млрд, а один баррель нефтяного эквивалента в день таким образом обходится в сумму приблизительно $25 000.
Хочется надеяться, что British Petroleum повезет больше, чем BHP Billiton. Ведь, казалось бы, еще в далеком 2011 году тогдашний генеральный директор Мариус Клопперс загорелся идеей гидравлического разрыва пластов и за месторождения Файетвилл в штате Арканзас заплатил основателю нефтегазовой корпорации Chesapeake Energy Обри Макклендону $4,75 млрд Несколько месяцев спустя BHP Billiton повысили ставки вчетверо и выкупили компанию Petrohawk Energy вместе с ее 400 000 гектаров месторождений в Игл-Форд и Пермском бассейне в Техасе за $15 млрд (с надбавкой 50%). В те годы, между прочим, корпорация BHP Billiton была одной из крупнейших добывающих компаний в мире, — не пробурив при этом ни единой скважины.
Некоторые инвесторы BHP Billiton начали волноваться, но Клопперс был невозмутим. В интервью Forbes в 2012 году он рассказывал: «Сланцевый газ — совсем как уголь. Залежи очень обширны, и можно найти такую позицию, из которой добыча газа будет наиболее эффективной и наименее затратной». У компании, по мнению ее главы, было безоблачное будущее: Клопперс собирался досконально изучить рынок добычи энергоносителей в США и применять полученный опыт в других странах мира. Но все оказалось не так просто. Когда корпорация занималась слияниями и поглощениями, тысяча кубических метров природного газа стоила $152, а баррель нефти — $100. Сегодня же стоимость природного газа опустилась до $100, а нефти — до $70. Через год после новых приобретений BHP Billiton понизила цену сланцевых месторождений на $2,8 млрд, а Клопперс лишился годовой премии. В начале 2013 года он ушел в отставку.
Пару недель назад в компании объявили о продаже месторождений Файетвилл в Арканзасе частной энергетической компании Merit Energy. Сумма сделки — $300 млн, на $4,4 млрд меньше, чем BHP Billiton заплатили 7 лет назад. Операцию в компании назвали «полной продажей в два простых шага». Помимо этого, в BHP Billiton ожидают получить дополнительно $2,8 млрд на продаже активов по сниженной цене. Корпорация никогда не зарабатывала на активах ввиду высоких амортизационных расходов на огромную сумму покупки.
Проданные активы попадут в руки рвущихся в бой управленцев. Три года тому назад генеральный директор Роберт Дадли решил передать бизнес British Petroleum по разработке месторождений в континентальной части США в ведение собственной дочерней, но очень самостоятельной компании, которой управлял Дэвид Лоулер. В 2016 году Лоулер рассказывал редакции Forbes, что новая технология бурения откроет доступ к океану дешевой нефти и газа даже при не самой обширной площади месторождений. Тогда он отмечал, что не видит необходимости переплачивать за добычу в широко разрекламированных месторождениях: «Когда мы начали получать первые показатели, Лондон стал выделять нам еще больше денег». По-видимому, руководству нравится эффективность американского подразделения.
Теперь же, когда British Petroleum снова загорелся энтузиазмом к новым приобретениям, стоит ли ожидать от корпорации новых слияний и поглощений? Крупнейшая такая сделка состоялась в 1999 году. Тогда британский гигант купил нефтяную компанию ARCO за $27 млрд Сегодня за один миллиард или около того корпорация могла бы выкупить компанию Resolute Energy, которая была ее партнером по разработке месторождений в Пермском бассейне. Как еще один вариант — учредить для нефтегазового бизнеса в континентальной части США самостоятельное публичное предприятие. С момента делегирования этого бизнеса дочерней организации такую возможность, кстати, обсуждают довольно часто.
Что касается BHP Billiton, со всем своим богатым опытом компания теперь решила сосредоточиться на более «традиционных» методах и активах. Недавно предприятие пробурило скважины в Мексиканском заливе и Тринидаде и Тобаго, и пока дела у него идут отлично.
Перевод Антона Бундина
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