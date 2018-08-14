С чистого листа. BP попытает счастья на американском нефтяном рынке

Британский гигант по большей части упустил ранние этапы американской нефтяной революции. Пытаясь оправиться от последствий взрыва нефтяной бурильной платформы Deepwater Horizon в 2010 году и расплатиться с компенсациями и штрафами, компания потратила несколько лет на то, чтобы распродать собственные активы на сумму $80 млрд

Кое о чем в British Petroleum затем пожалели, — например, о продаже 160 000 гектаров в Пермском нефтегазоносном бассейне. Тогда в 2010 году нефтяная корпорация Apache моментально перекупила месторождения за $3 млрд Тем не менее, у британской компании в США оставалось еще около 2,5 млн гектаров месторождений, которые приносили 300 000 баррелей нефти ежедневно, — главным образом, в бассейне Сан-Хуан в штате Нью-Мексико и Грин-Ривер в Вайоминге. Однако по-настоящему прибыльных скважин, типа тех, что могли бы быть в бассейнах Баккен, Марселлус, Ютика или Игл-Форд, у British Petroleum попросту не было.

Чтобы начать заново, британский нефтяной гигант решил купить у компании BHP Billiton долю в почти 200 000 гектаров, где ежедневно добывается 190 000 баррелей нефти и эквивалентного объема газа. В эту долю входит почти 100 000 гектаров в Игл-Форд, 34 000 гектаров в Пермском бассейне и 77 000 гектаров в Хейнсвилле, — везде, к слову, остается вполне достаточно еще неразработанных месторождений для тысяч новых скважин.

Насколько выгодна сделка для British Petroleum? Освальд Клинт , эксперт из консалтингового агентства Bernstein Research признается: «Поначалу прогноз для этой компании у нас был неутешительный. Но на деле бизнес-модель British Petroleum оказалась очень даже эффективной». По оценке Джейсона Гейбелмана из финансовой фирмы Cowen & Co., сделка обошлась British Petroleum в $2 за акцию. Самому Гейбелману по душе компании с более обширными экономическими ресурсами, нежели активы BHP Billiton, с помощью которых производится в основном газ и газоконденсаты, а не высококачественная нефть. По расчетам аналитика, в Хейнсвилле British Petroleum платит $7 400 за гектар, а в Пермском бассейне и на месторождениях в Игл-Форд — $44 500 за гектар. Вдобавок к этому, ежедневная выработка 190 000 баррелей продукции стоит $4,9 млрд, а один баррель нефтяного эквивалента в день таким образом обходится в сумму приблизительно $25 000.

Хочется надеяться, что British Petroleum повезет больше, чем BHP Billiton. Ведь, казалось бы, еще в далеком 2011 году тогдашний генеральный директор Мариус Клопперс загорелся идеей гидравлического разрыва пластов и за месторождения Файетвилл в штате Арканзас заплатил основателю нефтегазовой корпорации Chesapeake Energy Обри Макклендону $4,75 млрд Несколько месяцев спустя BHP Billiton повысили ставки вчетверо и выкупили компанию Petrohawk Energy вместе с ее 400 000 гектаров месторождений в Игл-Форд и Пермском бассейне в Техасе за $15 млрд (с надбавкой 50%). В те годы, между прочим, корпорация BHP Billiton была одной из крупнейших добывающих компаний в мире, — не пробурив при этом ни единой скважины.

Некоторые инвесторы BHP Billiton начали волноваться, но Клопперс был невозмутим. В интервью Forbes в 2012 году он рассказывал: «Сланцевый газ — совсем как уголь. Залежи очень обширны, и можно найти такую позицию, из которой добыча газа будет наиболее эффективной и наименее затратной». У компании, по мнению ее главы, было безоблачное будущее: Клопперс собирался досконально изучить рынок добычи энергоносителей в США и применять полученный опыт в других странах мира. Но все оказалось не так просто. Когда корпорация занималась слияниями и поглощениями, тысяча кубических метров природного газа стоила $152, а баррель нефти — $100. Сегодня же стоимость природного газа опустилась до $100, а нефти — до $70. Через год после новых приобретений BHP Billiton понизила цену сланцевых месторождений на $2,8 млрд, а Клопперс лишился годовой премии. В начале 2013 года он ушел в отставку.

Пару недель назад в компании объявили о продаже месторождений Файетвилл в Арканзасе частной энергетической компании Merit Energy. Сумма сделки — $300 млн, на $4,4 млрд меньше, чем BHP Billiton заплатили 7 лет назад. Операцию в компании назвали «полной продажей в два простых шага». Помимо этого, в BHP Billiton ожидают получить дополнительно $2,8 млрд на продаже активов по сниженной цене. Корпорация никогда не зарабатывала на активах ввиду высоких амортизационных расходов на огромную сумму покупки.

Проданные активы попадут в руки рвущихся в бой управленцев. Три года тому назад генеральный директор Роберт Дадли решил передать бизнес British Petroleum по разработке месторождений в континентальной части США в ведение собственной дочерней, но очень самостоятельной компании, которой управлял Дэвид Лоулер. В 2016 году Лоулер рассказывал редакции Forbes, что новая технология бурения откроет доступ к океану дешевой нефти и газа даже при не самой обширной площади месторождений. Тогда он отмечал, что не видит необходимости переплачивать за добычу в широко разрекламированных месторождениях: «Когда мы начали получать первые показатели, Лондон стал выделять нам еще больше денег». По-видимому, руководству нравится эффективность американского подразделения.

Теперь же, когда British Petroleum снова загорелся энтузиазмом к новым приобретениям, стоит ли ожидать от корпорации новых слияний и поглощений? Крупнейшая такая сделка состоялась в 1999 году. Тогда британский гигант купил нефтяную компанию ARCO за $27 млрд Сегодня за один миллиард или около того корпорация могла бы выкупить компанию Resolute Energy, которая была ее партнером по разработке месторождений в Пермском бассейне. Как еще один вариант — учредить для нефтегазового бизнеса в континентальной части США самостоятельное публичное предприятие. С момента делегирования этого бизнеса дочерней организации такую возможность, кстати, обсуждают довольно часто.

Что касается BHP Billiton, со всем своим богатым опытом компания теперь решила сосредоточиться на более «традиционных» методах и активах. Недавно предприятие пробурило скважины в Мексиканском заливе и Тринидаде и Тобаго, и пока дела у него идут отлично.