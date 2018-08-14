В Оренбуржье увеличены выплаты при добровольной сдаче оружия

Согласно российским законам, при добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов граждан освобождают от уголовной ответственности. Вместе с тем, есть возможность даже получить вознаграждение.

В июне 2018 года в постановление Правительства Оренбургской области внесли изменения, согласно которым размер вознаграждения за единицу оружия установлен в следующих пределах

Нарезное оружие в исправном состоянии: калибра более 5,6 мм. — 17241 рубль за 1 единицу; калибра 5,6 мм. — 10345 рублей за 1 единицу;

Нарезное оружие в неисправном состоянии — 3448 рублей;

Гладкоствольное оружие в исправном состоянии — 6896 рублей;

Гладкоствольное оружие в неисправном состоянии — 1724 рубля;

Обрезы — 5172 рубля;

Газовые пистолеты в исправном состоянии — 2299 рублей;

Газовые пистолеты в неисправном состоянии — 1149 рублей;

Боеприпасы к нарезному оружию: калибра 5,45мм., 7,72 мм. и более — 11 рублей за 1 штуку; калибра 5,6 мм. — 4 рубля за 1 штуку;

Боеприпасы к гладкоствольному оружию — 6 рублей за 1 штуку;

Взрывчатые вещества:боевого и промышленного назначения — 1149 рублей за 1 кг;охотничий порох — 345 рублей за 1 кг. ;

Средства взрывания — 345 рублей за 1 штуку;

Детонирующий шнур — 575 рублей за 1 метр;

Гранаты, мины, снаряды — 1149 рублей за 1 штуку;

Пулеметы — 11495 рублей за 1 единицу;

Гранатометы — 5747 рублей за 1 единицу.

В региональном Управдении Росгвардии работает горячая линия для всех уточняющих вопросов: (3532) 44-59-37, 44-59-35.

Напомним, что за незаконную покупку, сбыт и хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность.