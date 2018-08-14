В Оренбуржье увеличены выплаты при добровольной сдаче оружия 

Согласно российским законам, при добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов граждан освобождают от уголовной ответственности. Вместе с тем, есть возможность даже получить вознаграждение.
В июне 2018 года в постановление Правительства Оренбургской области внесли изменения, согласно которым размер вознаграждения за единицу оружия установлен в следующих пределах
Нарезное оружие в исправном состоянии: калибра более 5,6 мм. — 17241 рубль за 1 единицу; калибра 5,6 мм. — 10345 рублей за 1 единицу;
Нарезное оружие в неисправном состоянии — 3448 рублей;
Гладкоствольное оружие в исправном состоянии — 6896 рублей;
Гладкоствольное оружие в неисправном состоянии — 1724 рубля;
Обрезы — 5172 рубля;
Газовые пистолеты в исправном состоянии — 2299 рублей;
Газовые пистолеты в неисправном состоянии — 1149 рублей;
Боеприпасы к нарезному оружию: калибра 5,45мм., 7,72 мм. и более — 11 рублей за 1 штуку; калибра 5,6 мм. — 4 рубля за 1 штуку;
Боеприпасы к гладкоствольному оружию — 6 рублей за 1 штуку;
Взрывчатые вещества:боевого и промышленного назначения — 1149 рублей за 1 кг;охотничий порох — 345 рублей за 1 кг. ;
Средства взрывания — 345 рублей за 1 штуку;
Детонирующий шнур — 575 рублей за 1 метр;
Гранаты, мины, снаряды — 1149 рублей за 1 штуку;
Пулеметы — 11495 рублей за 1 единицу;
Гранатометы — 5747 рублей за 1 единицу.
В региональном Управдении Росгвардии работает горячая линия для всех уточняющих вопросов: (3532) 44-59-37, 44-59-35.
Напомним, что за незаконную покупку, сбыт и хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность.