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Автокомпании рассказали о предстоящем повышении цен из-за обвала рубля
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Автокомпании рассказали о предстоящем повышении цен из-за обвала рубля 

Газета.Ru 30 минут назад
Источники в крупнейших работающих в России автокомпаниях заявили, что недавнее падение курса рубля станет очередным поводом для подорожания автомобилей. Как сообщает Autonews.ru, в ряде автобрендов признались, что уже получили огромное количество запросов от дилеров по дальнейшей ценовой политике.
"Но точных ответов о том, когда именно и насколько подорожают автомобили, у нас нет. Мы только знаем, что это обязательно произойдет", — рассказал изданию представитель одной из крупных марок. По его словам, каждое обесценение рубля оборачивается для автокомпаний серьезными финансовыми потерями. Тем не менее, большинство участников рынка старается до последнего оттягивать рост цен в надежде на то, что ситуация стабилизируется. Немалую роль при этом играет поведение конкурентов.
"Пока распоряжений о поднятии цен нам не поступало, но, если все пойдут по такому пути, мы просто не сможем остаться в стороне", — признался представитель другого крупного бренда.
В свою очередь вице-президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов, напомнил Autonews.ru, что даже в декабре 2014 г., когда ситуация казалось критической, автокомпании не предприняли «никаких необдуманных и поспешных действий».
"Сейчас из-за американских санкций на рынок оказывается серьезное давление, все наблюдают за тем, что происходит, и в какой-то момент реакция обязательно последует. Пока цены и без того постоянно по чуть-чуть ползут вверх. Другое дело, как это выглядит. Так, есть прайсовая цена, например, 1 млн руб., которая может и не будет меняться. А есть акционная цена на тот же автомобиль — 800 тыс. рублей. И теперь она может вырасти до 820-850 тыс. руб. — скорее всего, первое время схема будет работать именно так. Сейчас колебание валют не позволяют автопроизводителям зарабатывать, но настоящий скачок цен мы увидим в начале 2019 года", — спрогнозировал Жигалов.
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