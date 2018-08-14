Биржи АТР закрылись разнонаправленно из-за статданных из Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника разнонаправленно, индексы перешли к коррекционному росту после снижения в понедельник на опасениях вокруг Турции, при этом негативная статистика по КНР оказала давление на биржи региона, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18% — до 2780,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1513,9 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,66% — до 27752,93 пункта, корейский KOSPI вырос при этом на 0,47% — до 2258,91 пункта. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,28%, до 22356,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,76%, до 6299,6 пункта.

В понедельник мировые биржи снижались на фоне опасений по поводу Турции, где курс национальной валюты установил новый исторический минимум. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир, во вторник показатель опустился примерно до 6,57 лиры за доллар. За август курс доллара к лире вырос более чем на 30%.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Кризис обострился в прошлую пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 во вторник показал значительный рост в связи с ослаблением иены. Более дешевая национальная валюта увеличивает доход компаний-экспортеров в иенах, что поддерживает индекс. При этом в понедельник Nikkei 225 закрылся снижением почти на 2%, что было вызвано укреплением иены. Спрос на японскую валюту, которая традиционно считается безопасным активом, вырос в понедельник в связи с геополитическими рисками из-за ситуации Турции.

Биржи КНР оказались в минусе после выхода негативной статистики. Так, объем розничных продаж в стране в июле замедлил темпы роста в годовом выражении до 8,8% с 9% в июне. Аналитики ожидали рост на 9,2%. Объем промышленного производства в Китае увеличился в июле в годовом выражении на 6%, что соответствует росту в июне, при этом эксперты ожидали ускорения до 6,3%.