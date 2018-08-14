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Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 1,56%
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Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 1,56% 

Investing.com Россия 22 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности второстепенных отраслей, потребительской промышленности и производства.
На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite снизился на 1,56%, достигнув месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции MD Pictures Tbk PT (JK:FILM), которые подорожали на 175,00 п. (23,03%), закрывшись на отметке в 935,00. Котировки Renuka Coalindo Tbk (JK:SQMI) выросли на 50,0 п. (22,32%), завершив торги на уровне 274,00. Бумаги Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk PT (JK:GOLD) выросли в цене на 83,0 п. (18,36%), закрывшись на отметке 535,00.
Лидерами падения стали акции Radana Bhaskara Finance Tbk (JK:HDFA), цена которых упала на 36,00 п. (20,34%), завершив сессию на отметке 141,00. Акции Global Teleshop Tbk (JK:GLOB) поднялись на 40,00 п. (18,18%), закрывшись на уровне 180,00, а Tambang Batubara Bukit Asam (JK:PTBA) снизились в цене на 690,000 п. (14,23%) и завершили торги на отметке 4.160,000.
На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (266) превысило количество закрывшихся в плюсе (114), а котировки 110 акций практически не изменились.
Котировки акций MD Pictures Tbk PT (JK:FILM) выросли до исторического максимума, поднявшись на 23,03%, 175,00 п., и завершили торги на отметке 935,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,82%, или 0,55, достигнув отметки $67,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,81%, или 0,59, до $73,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,23%, или 2,70, до отметки $1.201,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR снизилась на 0,29% до 14.574,0, а котировки AUD/IDR упали на 0,26%, достигнув отметки 10.569,50.
Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 96,16.
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