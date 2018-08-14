Более 10% патентных заявок в мире, связанных с блокчейном, удовлетворено

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Из всех заявок на патенты, связанных с технологией блокчейн, за последние пять лет уже были удовлетворены 184 заявки (10,2%), следует из исследования Федерального института промышленной собственности и Центра блокчейн-компетенций Внешэкономбанка , имеющегося в распоряжении агентства «Прайм».

"Несмотря на непродолжительный период патентования технологий блокчейн, доля выданных патентов высока и составляет более 10%. Принимая во внимание то, что более 75% патентных документов опубликовано после 2015 года, а также продолжительный срок экспертизы патентных заявок (около двух лет в Европейском патентном ведомстве и до нескольких лет в США), такая большая доля выданных патентов свидетельствует о зрелости и высокой значимости технологий блокчейн", — говорится в документе.

Всего на тему блокчейна за пять лет было оформлено более 2,5 тысяч патентных заявок в отношении 1,8 тысяч патентных семейств (все публикации по одному изобретению). Лидирующие позиции по числу публикаций на эту тему занимают Китай и США, на эти страны приходится 80% общего числа публикаций. Далее по показателям публикаций следуют Великобритания, Корея, Япония и Австралия. Активность проявляли и заявители в Европейском союзе , Германии, Индии и Франции.

Стабильный и наиболее высокий интерес к технологии проявляют американские Bank of America IBM , корейская Coinplug. Их первые заявки относятся к 2014 году, что выделяет эти публикации как базовые для технологий блокчейн. «Наибольшую активность исследований и разработок в области технологий блокчейн в последние два года показывает Alibaba Group … Анализ патентных документов Alibaba Group показал, что компания уделяет большое внимание патентованию методов развития и применения алгоритмов консенсуса», — уточняют авторы исследования.

"Глобальные вложения, связанные с блокчейн-технологиями, по оценкам аналитических агентств, в 2021 году достигнут 9,7 миллиарда долларов. Размер рынка рассчитывается на основе прогнозируемых доходов от внедрения решений блокчейна и предоставления услуг и сервисов на его основе. При этом среднегодовой темп роста (CAGR) в период до 2022 года составит от 79,6% до 81,2%, однако ряд регионов будет наращивать темпы роста в области блокчейн-индустрии опережающим образом: Япония — 127,3%, Латинская Америка — 152,5%", — прогнозируется в сообщении.

При этом, согласно документу, наиболее емкими по объему инвестиций секторами блокчейн-экономики в 2018 году станут финансовый сектор — 745 миллионов долларов, транспорт и логистика — 510 миллионов долларов, производство и ресурсы — 448 миллионов долларов. Кроме того, в краткосрочной перспективе ожидается рост вложений в блокчейн-технологии в энергетике, здравоохранении, госуправлении, образовании, медиа, интернет-торговле, туризме и индустрии гостеприимства.