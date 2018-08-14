Прибыль российских банков в I полугодии уменьшилась на 15,6%

С начала года рентабельность активов банковского сектора несколько снизилась, отметил регулятор в выпущенных сегодня информационно-аналитических материалах «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2018 года».

Пресс-служба ЦБ в своем сообщении уточнила, что на формирование финансового результата оказали влияние показатели кредитных организаций, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за семь месяцев 2018 года была бы гораздо больше и достигла бы одного триллиона рублей.

За январь-июль 2018 года активы банковского сектора достигали 86,6 триллиона рублей. За шесть месяцев они увеличились в абсолютном выражении на 1,8 триллиона рублей. Этот прирост в решающей степени был обеспечен увеличением рублевых активов на 1,8 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора. В тоже время активы в иностранной валюте сократились на 28,1 миллиарда долларов.

По данным Банка России, на 1 августа на российском рынке действовали 518 кредитных организаций, в том числе 476 банков.