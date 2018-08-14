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Биржи Европы растут на снижении турецких опасений и позитивной макростатистике
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Биржи Европы растут на снижении турецких опасений и позитивной макростатистике 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник растут, так как трейдеры меньше обеспокоены финансовой ситуацией в Турции и переключились на позитивную статистику еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,04%, до 7645,01 пункта, французский CAC 40 на 0,26%, до 5425,68 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 12388,49 пункта.
На рынках несколько утихло беспокойство относительно финансового кризиса в Турции. За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
Курс лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 за доллар. Однако во вторник турецкая нацвалюта восстанавливается к доллару в рамках коррекции. Курс доллара снижается к ней на 4,53% — до 6,57 лиры за доллар.
Аналитики отмечают, что реакция рынков Европы на ситуацию в Турции была временным явлением. «Я полагаю, что риск продолжительного снижения ограничен, и вчерашнее распродажа была связана скорее с безрисковым настроением, чем с какой-либо фундаментальной причиной», — сказал агентству Market Watch главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed).
Добавила позитива макростатистика. По данным европейского статистического агентства Евростат, рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, составил во втором квартале 2018 года 0,4% в квартальном выражении и 2,2%. Эксперты ждали увеличения показателя только на 0,3% и 2,1% соответственно.
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