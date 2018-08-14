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Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде августа увеличилась до 6,32%
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Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде августа увеличилась до 6,32% 

Rambler News Service 1 час назад
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в I декаде августа увеличилась до 6,32%, сообщили в пресс-службе Банка России.
В I декаде июля ставка находилась на уровне 6,39%, во II декаде июля — на уровне 6,33%, в II декаде июля ставка составила 6,31%.
Для мониторинга максимальной ставки по рублевым вкладам ЦБ использовал данные Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.
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