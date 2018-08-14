Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде августа увеличилась до 6,32%

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в I декаде августа увеличилась до 6,32%, сообщили в пресс-службе Банка России.

В I декаде июля ставка находилась на уровне 6,39%, во II декаде июля — на уровне 6,33%, в II декаде июля ставка составила 6,31%.