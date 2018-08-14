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Торги по продаже сельхозземли в Можайском горокруге перенесли на конец августа
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Торги по продаже сельхозземли в Можайском горокруге перенесли на конец августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Электронный аукцион по продаже сельскохозяйственной земли площадью 40,6 гектара в Можайском городском округе перенесли конец августа, стартовая цена составляет 2,1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.
«Непросто оказалось найти достойного хозяина более 40 гектаров неиспользуемой сельхозземли в Можайском районе, изъятой у владельца — ООО «Экоурожай», поэтому торги за плодородную землю были перенесены на конец августа», — говорится в сообщении
Министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев подчеркнул, что стартовая цена земли снизилась на 20%.
«Участок земли вблизи деревни Вяземское сельского поселения Клементьевское размером 40,6 гектара принадлежал ООО «Экоурожай», который не использовал эту землю по назначению. В результате участок был изъят у владельца и выставлен на торги. Теперь любой желающий развивать сельское хозяйство может побороться за эту землю, тем более, что стартовая цена снижена на 20% и составляет 2,1 миллиона рублей», — добавил Аверкиев.
Публичные торги пройдут на площадке Регионального центра торгов. Подать заявку на торги можно на сайте www.torgi.gov.ru (номер торговой процедуры — 290618/6987935/04) или на едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (номер торговой процедуры — 00400010100757).
Как уточнил министр, это хорошая возможность для инвесторов и представителей бизнеса, которые хотят заниматься сельскохозяйственной деятельностью, получить землю в собственность и организовать доходный бизнес.
Неиспользуемые ООО «Экоурожай» 40,6 гектара сельхозземли были выявлены в ходе проверки целевого использования земель управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям. Собственнику не раз выносились предупреждения, которые не имели результата, участок был изъят по суду и выставлен на торги.
По итогам электронного аукциона деньги от продажи земли будут переданы собственнику, а земля — новому владельцу.
Первый в Московской области прецедент с изъятием земель произошел в 2017 году, когда были изъяты и выставлены на торги 10 гектар земли ООО «Трал» в Дмитровском городском округе. Начальная цена продажи на публичных торгах была превышена в 12 раз и составила более 2 миллионов рублей.
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