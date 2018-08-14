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Социальные сорта хлеба в Курской области производят 7 заводов
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Социальные сорта хлеба в Курской области производят 7 заводов 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В этом году предприятиям на эти цели выделено 42 млн 670 тыс. рублей
С 20 11 года в Курской области действует соцпрограмма по обеспечению населения дешевыми сортами хлеба по фиксированным ценам. Согласно постановлению администрации региона, комитет управления имуществом Курской области провёл аукцион, по итогам которого заключены соглашения с 7 хлебозаводами области: ОАО «Курскхлеб», АО «Проект „Свежий хлеб“, ОАО „Льговский хлебозавод“, ЗАО „Железногорский хлебозавод“, ООО „Обояньхлеб+“, ИП Алексеева Т. Д. (п. Пристень), ООО „Хлебокомбинат Солнцевский“, на поставку в организации розничной торговли Курской области социальных сортов хлеба „Дарницкий“, „Сеяный“, „Майский“.
В прошлом году из бюджета области хлебозаводам выплачено 36,2 млнрублей. Произведено 9,6 тыс. тонн социальных сортов хлеба „Дарницкий“, „Сеяный“, „Майский“, что составляет 14,3 процентов от общего объема производства хлебобулочных изделий по области.
В этом году хлебопекарным предприятиям на производство социальных сортов хлеба областного бюджета выделены 42 млн 670 тыс.рублей.
Оптовая цена за одну буханку в 0,65 кг установлена в размере 12 рублей 30 копеек без стоимости упаковки.
— Предельный размер торговой надбавки независимо от форм собственности, реализующих социальные сорта хлеба, установлен в размере 10 процентов к оптовой цене хлебопекарного предприятия при реализации в городах и административных центрах муниципальных районов, при реализации в других муниципальных образованиях — 15 процентов, — пояснили в комитете пищевой и перерабатывающей промышленности продовольствия Курской области.
Данная программа существенно влияет на сдерживание роста цен на хлеб и социальную стабильность в регионе. По данным Росстата, Курская область занимает второе место по ЦФО по уровню цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный. По состоянию на 6 августа, средняя потребительская цена на хлеб по Курской области составляет 32,83 руб. /кг, по ЦФО -41,62 руб. /кг, по России— 46, 26 руб/кг.
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