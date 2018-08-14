Сатанинский план США: закрыть Ормузский пролив

Цель новых торговых войн, которые определят судьбу XXI века, основывается на установлении гегемонии США в энергетическом секторе. С использованием технологии добычи сланцевого газа и сланцевой нефти начиная с 2005 года США с 2009 года стали крупнейшим производителем на глобальном энергетическом рынке.

Благодаря сланцевому буму (shale boom) США — первые на мировом газовом рынке на протяжении девяти лет.

После снятия 40-летнего запрета на экспорт нефти 16 декабря 2015 года США — лидер последних четырех лет и в этой сфере.

22 декабря того же года Конгресс США обозначил цель на нефтяном рынке, заложив расходы в размере 1,1 триллиона долларов. Таким образом был официально зажжен фитиль геополитических конфликтов в отношении стран — экспортеров нефти вплоть до 2030 года.

На прицеле США, желающих экспортировать имеющиеся у них газ и нефть, — прежде всего богатые энергоресурсами государства и страны, нуждающиеся в источниках энергии.

Первые в списке богатых энергоресурсами стран — Россия, Венесуэла, Иран и Ливия.

А игроки-импортеры — Китай, страны ЕС , Индия, Япония и Южная Корея.

Новая концепция войны США опирается сначала на ограничение объемов газа и нефти, поставляемых богатыми энергоресурсами странами на мировые рынки, и увеличение своего энергопредложения.

Делается это путем нейтрализации богатых энергоресурсами игроков в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, Каспийском регионе, Средней Азии, Персидском заливе, на Ближнем Востоке с помощью террора, гражданских войн, переворотов, санкций, эмбарго.

Например, предложение в объеме одного миллиона баррелей в сутки, которое обеспечивала вышедшая из игры в результате гражданской войны Ливия, с 2011 года стали обеспечивать США.

В войне, начатой США против всего мира, Турция, расположенная на транзитном маршруте между глобальными энергетическими бассейнами, является жизненно важным фронтом.

США понимают, что без обуздания Турции окружение Китая, России и Ирана невозможно.

Именно поэтому Турция начиная с 2011 года подвергалась попыткам госпереворота, оккупации, создания внутреннего хаоса, террору, санкциям, финансовым операциям.

Сейчас мы тоже находимся под валютно-финансовой атакой.

Печально, что до сих пор есть те, кто называет эту империалистическую стратегию заговором.

Цель нынешних санкций и войны на основе валютных курсов — снова взять Турцию под опеку и сделать ее инструментом империалистической политики США.

Но период, когда Турцию можно было держать на поводу с помощью террора или экономических войн, остался позади.

Более того, Китай, Россия, Европа, Венесуэла и Иран тоже поддерживают Турцию.

Решительная позиция мира уже сейчас подводит США к одиночеству. Но США, которые не в силах получить желаемого результата от санкций и торговых войн, не побоятся поджечь весь мир.

А это усиливает вероятность реализации худшего сценария на почве саудовско-иранского конфликта.

То есть запуска кризиса, способного привести к закрытию Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти.

В результате на мировые рынки потекут миллионы баррелей производимой США нефти, которые обретут большое стратегическое, дипломатическое значение.