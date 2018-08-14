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Сатанинский план США: закрыть Ормузский пролив
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Сатанинский план США: закрыть Ормузский пролив 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Цель новых торговых войн, которые определят судьбу XXI века, основывается на установлении гегемонии США в энергетическом секторе. С использованием технологии добычи сланцевого газа и сланцевой нефти начиная с 2005 года США с 2009 года стали крупнейшим производителем на глобальном энергетическом рынке.
Благодаря сланцевому буму (shale boom) США — первые на мировом газовом рынке на протяжении девяти лет.
После снятия 40-летнего запрета на экспорт нефти 16 декабря 2015 года США — лидер последних четырех лет и в этой сфере.
22 декабря того же года Конгресс США обозначил цель на нефтяном рынке, заложив расходы в размере 1,1 триллиона долларов. Таким образом был официально зажжен фитиль геополитических конфликтов в отношении стран — экспортеров нефти вплоть до 2030 года.
На прицеле США, желающих экспортировать имеющиеся у них газ и нефть, — прежде всего богатые энергоресурсами государства и страны, нуждающиеся в источниках энергии.
Первые в списке богатых энергоресурсами стран — Россия, Венесуэла, Иран и Ливия.
А игроки-импортеры — Китай, страны ЕС, Индия, Япония и Южная Корея.
Новая концепция войны США опирается сначала на ограничение объемов газа и нефти, поставляемых богатыми энергоресурсами странами на мировые рынки, и увеличение своего энергопредложения.
Делается это путем нейтрализации богатых энергоресурсами игроков в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, Каспийском регионе, Средней Азии, Персидском заливе, на Ближнем Востоке с помощью террора, гражданских войн, переворотов, санкций, эмбарго.
Например, предложение в объеме одного миллиона баррелей в сутки, которое обеспечивала вышедшая из игры в результате гражданской войны Ливия, с 2011 года стали обеспечивать США.
В войне, начатой США против всего мира, Турция, расположенная на транзитном маршруте между глобальными энергетическими бассейнами, является жизненно важным фронтом.
США понимают, что без обуздания Турции окружение Китая, России и Ирана невозможно.
Именно поэтому Турция начиная с 2011 года подвергалась попыткам госпереворота, оккупации, создания внутреннего хаоса, террору, санкциям, финансовым операциям.
Сейчас мы тоже находимся под валютно-финансовой атакой.
Печально, что до сих пор есть те, кто называет эту империалистическую стратегию заговором.
Цель нынешних санкций и войны на основе валютных курсов — снова взять Турцию под опеку и сделать ее инструментом империалистической политики США.
Но период, когда Турцию можно было держать на поводу с помощью террора или экономических войн, остался позади.
Более того, Китай, Россия, Европа, Венесуэла и Иран тоже поддерживают Турцию.
Решительная позиция мира уже сейчас подводит США к одиночеству. Но США, которые не в силах получить желаемого результата от санкций и торговых войн, не побоятся поджечь весь мир.
А это усиливает вероятность реализации худшего сценария на почве саудовско-иранского конфликта.
То есть запуска кризиса, способного привести к закрытию Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти.
В результате на мировые рынки потекут миллионы баррелей производимой США нефти, которые обретут большое стратегическое, дипломатическое значение.
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