«Убийца Tesla» из Китая выходит на IPO

Стартап был создан в 2014 году, среди его инвесторов китайские компании Tencent и Baidu , а также американский венчурный фонд Sequoia Capital.

Эксперты уже называют компанию «убийцей Tesla», так как машины Nio дешевле аналогичных американских в два раза. Nio переняла ряд опций от Tesla, в том числе возможность зарядить аккумулятор за три минуты.

Те Ли, глава экспертной компании Sino Auto Insights, отмечает, что выход Nio на американский рынок может создать трудности для бизнеса Tesla. Компания Nio начала продавать машины в июне этого года. Уже сделано более 17 тыс. заказов.