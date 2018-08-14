Банк «Зенит» обещает новым клиентам повышенный cash back за первую покупку

Банк «Зенит» в период до 30 ноября текущего года проводит акцию «Добро пожаловать» для новых клиентов. Держатели карт гарантированно получат cash back в размере до 30% за первую покупку, сообщается в релизе кредитной организации.

Для участия в акции клиентам в период с 1 августа до 31 октября необходимо оформить любую рублевую дебетовую или кредитную карту с cash back и совершить с ее помощью первую покупку на сумму свыше 1 тыс. рублей.

Клиенты могут выбрать любую банковскую карту: Masterсard Standard, Masterсard Gold, Masterсard Platinum, Masterсard World Elite, Visa Quick, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Visa Quick «Welcome», Masterсard Platinum «Карта с Cash Back», Visa Gold «Автокарта», Visa Platinum «Автокарта», Masterсard Standard «Доходный остаток». Акция распространяется на все дебетовые и кредитные карты «Зенита» , выпущенные в период действия акции «Добро пожаловать», за исключением карт, эмитированных в рамках зарплатных проектов, уточняют в банке.

Подробнее об условиях акции можно узнать в соответствующем разделе на сайте банка.

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