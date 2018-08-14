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Госстат КНР: в июле китайская экономика развивалась в целом стабильно
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Госстат КНР: в июле китайская экономика развивалась в целом стабильно 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Пекин, 14 августа /Синьхуа/ — В июле 2018 года народное хозяйство Китая функционировало в целом стабильно, сохраняя тенденцию к прогрессу и улучшению при сохранении стабильности. Об этом сообщила официальный представитель Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР Лю Айхуа во вторник на пресс-конференции.
По данным ГСУ, в июле в стране в целом наблюдалась стабильная ситуация с производством и спросом, занятость и цены на товары оставались в целом стабильными, экономическая структура продолжала улучшаться.
В январе-июле добавленная стоимость продукции ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 6,6 проц. в годовом выражении. При этом темпы роста добавленной стоимости продукции высокотехнологичного сектора обрабатывающей промышленности, отрасли производства оборудования, стратегических нарождающихся сфер составили 11,6 проц., 9,0 проц. и 8,6 проц. соответственно.
В первые семь месяцев индекс производства сектора услуг Китая повысился на 8 проц. в годовом исчислении, темпы роста находились на уровне, зарегистрированном в первой половине текущего года.
За указанный отрезок времени розничный оборот потребительских товаров в стране вырос на 9,3 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года, темпы роста были на 0,1 п. п. ниже, чем в перовом полугодии этого года.
В январе-июле инвестиции в основные фонды выросли на 5,5 проц. в годовом исчислении, темпы роста оказались на 0,5 п. п. ниже, чем в январе-июне с. г. При этом частные инвестиции поднялись на 8,8 проц. с увеличением показателя темпов роста в первом полугодии на 0,4 п. п.
Ситуация с занятостью остается стабильной. По статистике Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, за первые семь месяцев текущего года в китайских городах и поселках городского типа были дополнительно трудоустроены 8,8 млн человек. По данному показателю было выполнено 80 проц. намеченной годовым планом цели.
В июле коэффициент безработицы по обследованию в китайских городах и поселках городского типа составил 5,1 проц, что было на 0,3 п. п. выше показателя предыдущего месяца и находилось на уровне июля 2017 года.
Статистические данные также показывают, что в Китае непрерывно углубляются структурные реформы в сфере предложения, продолжают снижаться издержки производства и отношение суммы долга к активам предприятий.
Коснувшись перспектив развития китайской экономики, Лю Айхуа отметила необходимость концентрации усилий на стабилизации занятости, финансов, внешней торговли, зарубежных инвестиций и общей инвестиционной деятельности, а также на продвижении высококачественного развития китайской экономики. -0-
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