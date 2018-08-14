Финтех-школа «Тинькофф Банка» открыла набор на бесплатное обучение в пяти российских городах

Обучение состоит из теоретического курса «Финтех-тренды» и практического курса по одной из выбранных дисциплин: «Управление рисками», «Системное администрирование», «Диалоговые системы», Scala, Frontend, iOS, Android или QA Automation.

Занятия начнутся 17 сентября и продлятся до середины декабря. Они будут проходить в вечернее время один или два раза в неделю. Выполнение домашнего задания будет занимать 10-15 часов в неделю, добавили в « Тинькофф Банке ».

Вице-президенты и вед ущие специалисты банка расскажут о современных технологиях в финансовой сфере, мобильном банкинге, социальных сетях, искусственном интеллекте, блокчейне и криптовалюте.

Для участия в программе следует зарегистрироваться и подать заявку на интересующий курс. Сдать вступительный онлайн-экзамен можно в любое время с 3 сентября (с 12:00) по 10 сентября (до 23:59).