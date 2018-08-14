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Пекин поручил местным властям ускорить выпуск специальных облигаций для стимулирования роста
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Пекин поручил местным властям ускорить выпуск специальных облигаций для стимулирования роста 

Вести Экономика 38 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Министерство финансов Китая поручило местным правительствам ускорить выпуск специальных облигаций, используемых для финансирования инфраструктурных проектов. Пекин стремится увеличить инвестиции на фоне замедления экономической активности и торгового конфликта с США, пишет Reuters.
Фото: EPA/JEROME FAVRE
В сообщении на сайте министерства говорится, что к концу сентября местные власти должны завершить не менее 80% выпуска специальных облигаций, остальные бонды должны быть проданы в основном в октябре.
В этом году местным властям разрешено выпустить специальные облигации на сумму 1,35 трлн юаней ($196,13 млрд). В первом полугодии были выпущены специальные бонды более чем на 300 млрд юаней. Минфин назвал эти темпы выпуска «медленными».
Специальные облигации отличаются от традиционных облигаций местных властей тем, что они погашаются за счет доходов от проектов, а не за счет казны правительства. Они также не имеют правительственных гарантий.
Аналитики отмечают, что специальные облигации как источник финансирования инфраструктурных проектов пользуются меньшей популярностью у местных властей по сравнению с использованием государственно-частного партнерства, поскольку многие из этих проектов имеют низкую доходность.
Чтобы дать местным правительствам больше стимулов для выпуска таких специальных бондов, Минфин заявил, что снимет ограничения по срокам их погашения.
Сейчас сроки погашения специальных облигаций варьируются от одного года до двух десятилетий.
Выпуск специальных облигаций не приведет к увеличению дефицита госбюджета, но увеличит государственный долг.
Китай снизил целевой показатель дефицита бюджета на 2018 год до 2,6% ВВП с 3% в 2017 году, что стало первым сокращением с 2012 года, но увеличил объем выпуска специальных облигаций местными властями на 550 млрд юаней.
Как сообщали «Вести. Экономика», инвестиции в основной капитал в Китае в январе-июле выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста были минимальными с момента начала сбора данных в 1999 году. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали увеличение капиталовложений на 6%, как и в январе-июне.
Рост инвестиций в инфраструктуру за первые семь месяцев 2018 года замедлился до 5,7%. Это минимальный показатель с 2014 года. В январе-июне рост расходов на инфраструктуру составлял 7,3%.
Экономика Китая демонстрирует признаки дальнейшего охлаждения под влиянием усилий по сокращению чрезмерного долга, а также эскалации торгового конфликта с США. Власти КНР пообещали увеличить кредитование небольших компаний и поддержать инвестиции в инфраструктуру, но потребуется время, чтобы эти меры начали действовать.
Пекин снова начал утверждать крупные городские железнодорожные проекты после годового перерыва, когда власти велели некоторым местным чиновникам отказаться или остановить инфраструктурные проекты из-за опасений по поводу роста региональной задолженности.
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