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Кризис в Турции открывает новые возможности для туристов и вредит Австралии
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Кризис в Турции открывает новые возможности для туристов и вредит Австралии 

BitCryptoNews 31 минуту назад
Турецкая лира продолжает свое свободное падение. Ключевые финансовые показатели становятся критическими. Инвесторы и аналитики убеждаются в мысли о том, что кризис может «заразить» и другие мировые экономики.
Валюта упала более чем на 40% по отношению к доллару США в этом году, а отношения Анкары с Вашингтоном оказались безнадежно испорченными. В Европе опасаются того, что турецкие компании, которые заимствовали иностранную валюту в крупных банках, таких как BBVA Испании, UniCredit Италии или BNP Paribas Франции, могут столкнуться с проблемами по выплатам в евро или долларах, или же объявят дефолт по этим кредитам.
Австралия также оказалась не застрахованной от опасений по поводу надвигающегося финансового кризиса в Турции. Австралийский доллар в понедельник упал до 18-месячного минимума по отношению к доллару США. Турцию сложно назвать крупнейшим торговым партнером Австралии. Она занимая 33-е место с почти $1,3 млрд в двусторонней торговле, но несколько австралийских энергетических, строительных, горнодобывающих и агропромышленных компаний инвестировали крупные суммы в страну, и сегодня их благосостояние также зависит от дальнейшего развития конфликта сторон.
Ранее мы писали о том, что против Китая собрался экономический альянс из трех стран.
текст: Евгения Лиходей, фото: Kb-photodesign / Shutterstock, график: Investing
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