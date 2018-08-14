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ЦБ Украины выставил на торги $100 млн для удержания гривны
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ЦБ Украины выставил на торги $100 млн для удержания гривны 

Rambler News Service 28 минут назад
Нацбанк Украины (НБУ) выставил на аукцион $100 млн с целью удержания курса гривны, свидетельствуют данные украинского регулятора.
«Объявленный объем аукциона — $100 млн, общее количество удовлетворенных заявок субъектов рынка — 22 ($66,6 млн)», — говорится в сообщении НБУ.
Общий объем заявок субъектов рынка, принятых для участия в аукционе, составил $98,1 млн, а общее количество заявок достигло 46.
Причиной валютной интервенции стали потери гривны по отношению к доллару. Сейчас украинская валюта ежедневно теряет минимум 10 копеек. Текущий курс равняется 27,34 гривны за доллар США.
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