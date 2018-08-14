Ещё
«Норильский Никель»: благодаря сильным результатам повышение налоговой нагрузки не страшно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.74
76.15
76.14
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
73.57
–0.08 Золото
1194.80
–0.01 РТС
1075.65
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1405
–0.0287
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

«Норильский Никель»: благодаря сильным результатам повышение налоговой нагрузки не страшно 

Прайм 25 минут назад
НорНикель (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовал сильные финансовые результаты за 1П 2018 г. : выручка +19% п. /п. до 5,8 млрд долл., EBITDA +37% п. /п. до 3,1 млрд долл., рентабельность по EBITDA +6,8 п.п. до 52,8%, благодаря продолжившемуся росту цен (никель +25,5% п. /п., медь +5%, палладий +6%) при увеличении объемов продаж палладия, в т.ч. из запасов (+42%), меди (+8%) и платины (+4%) и снижении продаж никеля (-7%). При этом рубль в среднем за 1П относительно предыдущего 2П 2017 г. ослабел незначительно (на 1%) из-за его укрепления в 1 кв. Операционный денежный поток вырос более чем в 5 раз до 3,1 млрд долл., что помимо роста операционной прибыли стало следствием постепенной нормализации оборотного капитала (высвобождение 448 млн долл. против ~1,4 млрд долл. инвестиций во 2П 2017 г., что было связано с погашением авансов по «старым» условиям). За 1П капвложения составили всего 503 млн долл. при годовом плане 1,9 млрд долл. На фоне сильных результатов долговая нагрузка значительно снизилась до 1,09х Чистый долг/EBITDA с 2,05х на начало года.
В свете последних событий наиболее актуальным сейчас является вопрос об увеличении налоговой нагрузки на компании металлургического и химического секторов РФ, предложенной помощником президента А. Белоусовым в связи с получением компаниями так называемых «сверхдоходов» благодаря ослаблению рубля и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках (об эффекте на экономику в целом см. текст ниже). В соответствии с проектом с 14 компаний предложено рассмотреть изъятие 513,66 млрд руб. допдоходов за 2017 г., из них только с НорНикеля — 114,2 млрд руб. (1,67 млрд долл. по курсу ЦБ на сегодня), что приведет, по нашим расчетам, при прочих равных, к незначительному повышению долговой нагрузки компании до 1,4х Чистый долг/EBITDA с 1,09х (если это будет разовой мерой), а принимая во внимание рост расходов на capex во 2П и дивиденды, она не должна превысить 2,0х. Тем не менее, если все же эта инициатива будет принята, остается много вопросов: будет ли это разовой мерой, каковы будут конкретные объемы изъятий (например, с учетом высокой программы капвложений НорНикеля и пр.).
В случае введения санкций на госдолг РФ (напомним, в Сенат США представлен новый законопроект о санкциях), продажи, скорее всего, пройдут и по корпоративному сектору, что снижает привлекательность к покупке даже краткосрочных выпусков не экспортеров, которые уже не выглядят дешево.
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись разнонаправленно из-за статданных из Китая Биржи АТР в основном корректируются вверх, индексы Китая снижаются из-за статистики Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Ленты"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован законопроект о санкциях против России331
Кремль отреагировал на оборонный бюджет США90
Россия возвращает советское будущее450
Ротшильд предсказал конец существующего мира370
ЦБ и Минфин спасли рубль70
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение