Рынок акций РФ растет по индексу РТС на укреплении рубля

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг растет по индексу РТС на укреплении рубля к основным инвалютам, при этом рублевый индекс Мосбиржи — в небольшом минусе, свидетельствуют биржевые сводки.

Индекс Мосбиржи к 13.26 мск снижался на 0,15%, до 2263,67 пункта, индекс РТС поднимался на 1,05%, до 1066,32 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» снижался при этом на 40 копеек, до 66,90 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 76,03 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,35% — до 71 доллара за баррель.

Европейские индексы растут на 0,3-0,6%.

РЫНОК СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ

Российский рынок в четверг стабилизировался на улучшении внешнего фона, но продолжает оставаться под давлением на фоне глобального ухода инвесторов от рисков, считают аналитики.

"Российские фондовые индексы открылись в четверг разнонаправлено. Индекс Мосбиржи умеренно снижается, в пределах 0,2%. Внешний фон улучшился, но недостаточно, чтобы придать большей уверенности отечественным инвесторам, которые продолжают выражать беспокойство по поводу грядущих санкций со стороны США. После полудня РТС повышается на порядка 1,12%, реагируя на утренний отскок рубля после вчерашнего падения. Нефть Brent слегка дорожает, но развить бычий импульс котировкам пока не удается", — отмечает аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев

"Стабилизация российских фондовых индексов проходит на фоне восстановления рынков акций европейских и развивающихся стран после падения накануне, спровоцированного обвалом технологического сектора в Китае… Пока аппетит к риску на рынках по-прежнему наблюдается слабый. Реакцию рынков на возможное возобновление торговых переговоров Китая и США можно назвать умеренной. Она отразилась, главным образом, в росте цен на металлы", — комментирует Анастасия Соснова из компании «Фридом Финанс».

"Китай и США договорились о возобновлении переговоров относительно торговых отношений, однако вероятность того, что стороны быстро придут к соглашению, пока мала, тем не менее, любой позитив может поддержать рынки", — прокомментировала Дарья Желаннова из УК «Альфа-Капитал».

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ТМК дорожают на 0,9% после публикации отчета по МСФО за первое полугодие 2018 года.

Показатель EBITDA ТМК по МСФО в первом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30% и составил 357 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 28%, до 2,628 миллиарда долларов, валовая прибыль — на 11%, до 471 миллиона долларов, рентабельность EBITDA повысилась до 14% с 13% годом ранее.

ГДР En+ поднимался на порядка 2,21% — до 300 рублей после сообщения о том, что совет директоров En+ Group принципиально одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited с Кипра в российскую юрисдикцию — компанию планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районах РФ. Это решение было принято после вступления в силу 6 августа в РФ закона о специальных административных районах (САРах), который обеспечивает условия для переноса места регистрации ряда компаний в Россию, поясняет компания.

К текущему моменту бумаги En+ растут на 1,36%, объем торгов превысил 2,4 миллиона рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи проторгуется в четверг в диапазоне 2250-2270 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из «Альпари».

"Российский рынок остается под давлением на фоне глобального ухода инвесторов от рисков. Ситуация в Турции по-прежнему напряженная, конфликт с американской стороной остается острым, пока не видно значимого прогресса в его разрешении. Действия монетарных властей в Турции помогли остановить падение лиры, однако общее настроение на рынке остается скорее пессимистичным, что все так же отражается на динамике рынков развивающихся стран, включая российский", — отмечает Желаннова.

"Важнейшим фактором является также позиция, которую займет правительство по отношению к инициативе изъять сверхдоходы у металлургических и химических компаний. Об этом может быть известно уже завтра", — отмечает Верников.

"Думаю что первоначально названная цифра изъятия — 513 миллиардов рублей — сильно завышена, а любое уменьшение этой суммы — это позитив для фондового рынка, потому что сегодня пришли за «сверхдоходами» к металлургам, а завтра придут в любой другой сектор. Это создает обстановку неопределенности. Потому что «сверхдоходы» — это если смотреть с текущих позиций, но в случае ухудшения конъюнктуры это уже не «сверхдоходы», а «жирок», необходимый для выживания", — говорит эксперт.