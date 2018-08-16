Рынок акций РФ растет по индексу РТС на укреплении рубля 

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг растет по индексу РТС на укреплении рубля к основным инвалютам, при этом рублевый индекс Мосбиржи — в небольшом минусе, свидетельствуют биржевые сводки.
Индекс Мосбиржи к 13.26 мск снижался на 0,15%, до 2263,67 пункта, индекс РТС поднимался на 1,05%, до 1066,32 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» снижался при этом на 40 копеек, до 66,90 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 76,03 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,35% — до 71 доллара за баррель.
Европейские индексы растут на 0,3-0,6%.
РЫНОК СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ
Российский рынок в четверг стабилизировался на улучшении внешнего фона, но продолжает оставаться под давлением на фоне глобального ухода инвесторов от рисков, считают аналитики.
"Российские фондовые индексы открылись в четверг разнонаправлено. Индекс Мосбиржи умеренно снижается, в пределах 0,2%. Внешний фон улучшился, но недостаточно, чтобы придать большей уверенности отечественным инвесторам, которые продолжают выражать беспокойство по поводу грядущих санкций со стороны США. После полудня РТС повышается на порядка 1,12%, реагируя на утренний отскок рубля после вчерашнего падения. Нефть Brent слегка дорожает, но развить бычий импульс котировкам пока не удается", — отмечает аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.
"Стабилизация российских фондовых индексов проходит на фоне восстановления рынков акций европейских и развивающихся стран после падения накануне, спровоцированного обвалом технологического сектора в Китае… Пока аппетит к риску на рынках по-прежнему наблюдается слабый. Реакцию рынков на возможное возобновление торговых переговоров Китая и США можно назвать умеренной. Она отразилась, главным образом, в росте цен на металлы", — комментирует Анастасия Соснова из компании «Фридом Финанс».
"Китай и США договорились о возобновлении переговоров относительно торговых отношений, однако вероятность того, что стороны быстро придут к соглашению, пока мала, тем не менее, любой позитив может поддержать рынки", — прокомментировала Дарья Желаннова из УК «Альфа-Капитал».
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
Акции ТМК дорожают на 0,9% после публикации отчета по МСФО за первое полугодие 2018 года.
Показатель EBITDA ТМК по МСФО в первом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30% и составил 357 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 28%, до 2,628 миллиарда долларов, валовая прибыль — на 11%, до 471 миллиона долларов, рентабельность EBITDA повысилась до 14% с 13% годом ранее.
ГДР En+ поднимался на порядка 2,21% — до 300 рублей после сообщения о том, что совет директоров En+ Group принципиально одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited с Кипра в российскую юрисдикцию — компанию планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районах РФ. Это решение было принято после вступления в силу 6 августа в РФ закона о специальных административных районах (САРах), который обеспечивает условия для переноса места регистрации ряда компаний в Россию, поясняет компания.
К текущему моменту бумаги En+ растут на 1,36%, объем торгов превысил 2,4 миллиона рублей.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
В лидерах роста также — акции ОВК (4,55%), "Русгидро" (1,9%), "Аэрофлота" (1,86%), АФК «Система» (1,55%), "Мосэнерго" (1,35%), "Яндекса" (1,29%), "Газпром нефти" (0,99%). Растут бумаги Сбербанка: префы — на 1,56%, обыкновенные акции — на 1,79%.
В лидерах снижения — депозитарные расписки «Ленты» (-2,32%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снижаются на 1,94%, префы — на 0,68%), депозитарные расписки X5 Retail Group (-1,87%), акции "Мегафона" (-2,74%), ММК (-1,57%), "Акрона" (-1,27%), "Алросы" (-1,12%), НЛМК (-1,03%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Индекс Мосбиржи проторгуется в четверг в диапазоне 2250-2270 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из «Альпари».
Если цены на нефть удержаться выше отметки 70 долларов, то появится шанс на отскок индекса РТС в район 1109 пунктов, полагает Андрей Верников из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».
"Российский рынок остается под давлением на фоне глобального ухода инвесторов от рисков. Ситуация в Турции по-прежнему напряженная, конфликт с американской стороной остается острым, пока не видно значимого прогресса в его разрешении. Действия монетарных властей в Турции помогли остановить падение лиры, однако общее настроение на рынке остается скорее пессимистичным, что все так же отражается на динамике рынков развивающихся стран, включая российский", — отмечает Желаннова.
"Важнейшим фактором является также позиция, которую займет правительство по отношению к инициативе изъять сверхдоходы у металлургических и химических компаний. Об этом может быть известно уже завтра", — отмечает Верников.
"Думаю что первоначально названная цифра изъятия — 513 миллиардов рублей — сильно завышена, а любое уменьшение этой суммы — это позитив для фондового рынка, потому что сегодня пришли за «сверхдоходами» к металлургам, а завтра придут в любой другой сектор. Это создает обстановку неопределенности. Потому что «сверхдоходы» — это если смотреть с текущих позиций, но в случае ухудшения конъюнктуры это уже не «сверхдоходы», а «жирок», необходимый для выживания", — говорит эксперт.