Сотрудники больницы отправили малообеспеченным свои цифровые устройства

Все желающие могут также присоединиться к благотворительной акции «Доброе дело».

Медицинские сестры, врачи и санитары, другие работники и специалисты Инфекционной клинической больницы № 2 в Соколиной горе приняли участие в акции, в ходе которой была собрана электронная техника, бывшая в употреблении, но находящаяся в хорошем состоянии. Данную технику передали тем, кто по разным жизненным обстоятельствам не может позволить себе приобрести такого рода цифровое оборудование. Согласно идее организаторов акции, планшеты, смартфоны, ноутбуки и прочую компактную электротехнику передадут представителям социально незащищённых слоёв населения.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте «Дару-дар».

Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.