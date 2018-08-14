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Сотрудники больницы отправили малообеспеченным свои цифровые устройства
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Сотрудники больницы отправили малообеспеченным свои цифровые устройства 

Управа района Соколиная гора 13 минут назад
Все желающие могут также присоединиться к благотворительной акции «Доброе дело».
Медицинские сестры, врачи и санитары, другие работники и специалисты Инфекционной клинической больницы № 2 в Соколиной горе приняли участие в акции, в ходе которой была собрана электронная техника, бывшая в употреблении, но находящаяся в хорошем состоянии. Данную технику передали тем, кто по разным жизненным обстоятельствам не может позволить себе приобрести такого рода цифровое оборудование. Согласно идее организаторов акции, планшеты, смартфоны, ноутбуки и прочую компактную электротехнику передадут представителям социально незащищённых слоёв населения.
Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте «Дару-дар».
Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.
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