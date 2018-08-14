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В период 2019-2021 годов АБР планирует предоставить Таджикистану свыше 300 млн долларов
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В период 2019-2021 годов АБР планирует предоставить Таджикистану свыше 300 млн долларов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Душанбе, 14 августа /Синьхуа/ — В период 2019-2021 годов АБР планирует предоставить Таджикистану свыше 300 млн долл США. Об этом заявил вице-президент Азиатского банка развития /АБР/ Чжан Вэньцай в ходе визита в Таджикистан.
По его словам, планируемая программа помощи включает проекты по реабилитации ключевых транспортных коридоров, развитию финансового сектора, улучшению трудовых навыков, поддержке энергетических реформ и улучшению энергетической инфраструктуры, улучшению инвестиционного климата и укреплению продовольственной безопасности.
Как сообщили в постоянном представительстве АБР в Таджикистане, вице-президент АБР Чжан Вэньцай накануне встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзадой, первым заместителем премьер-министра и другими официальными лицами Таджикистана.
В ходе встреч Чжан Вэньцай отметил, что Таджикистан достиг высокого экономического роста после независимости, однако, вызовы все еще остаются. Наблюдается необходимость усилить банковскую систему, улучшить инвестиционный климат и диверсифицировать экономику. В то же время он заявил, что АБР признает существующие вызовы и продолжит поддерживать реформы, проводимые правительством.
Первая помощь АБР Таджикистану была одобрена в 1998 году и пошла на поддержку пост-конфликтного восстановления. С того времени АБР выделил для развития страны около 1,6 млрд долл. —0—
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